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汐止三路段科技執法 24小時執行駕駛要注意

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止大同路一段與工建路口及大同路一段與新台五路一段路口實施科技執法，可24小時執行，請駕駛朋友遵守交通規則。 圖／觀天下有線電視提供
汐止大同路一段與工建路口及大同路一段與新台五路一段路口實施科技執法，可24小時執行，請駕駛朋友遵守交通規則。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路與大同路路口，上下班尖峰時段經常有交通壅塞狀況，交通事故亦頻繁，為改善路口交通，新北市政府警察局將於今(24)日起針對大同路一段與工建路口及大同路一段與新台五路一段路口實施科技執法，可24小時執行，請駕駛朋友遵守交通規則。

汐止警分局表示，取締項目如下：一、車輛工建路直行違規跨越雙白線進入大同路內側車道。二、大同路上轉彎車輛違規占用直行車道。

　

除上述交通違規行為外，大同路上直行車違規占用轉彎車道亦常見，皆導致交通更加壅塞，並增加交通事故發生；為減少交通違規車輛造成壅塞及事故，該路口除設置動態交通違規科技執法，並持續由員警拍照、錄影或民眾檢舉方式取締其他交通違規。

分局建議若民眾由工建路出來欲轉至新台五路，需先直行至大同路與南陽街口迴轉後，再續行右轉至新台五路，或勿走工建路，先行由中興路右轉大同路續行後，即可左轉新台五路。

汐止警分局提醒駕駛人，該處科技執法將於1月24日上路，可24小時執行，請確實遵守交通規則，共維交通順暢及安全。

汐止 交通違規

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