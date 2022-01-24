瑞芳春節安全維護工作起跑 打擊犯罪還可幫護鈔

為讓民眾能平安歡度春節，瑞芳警分局今(24)日起開始執行為期15天的加強重點節日安全維護工作，期間將圍繞三大主軸，治安平穩，交通順暢，民眾安心，民眾如果需要提領大量現金，也可以請求派出所支援護鈔，安心過好年。

瑞芳警分局局長謝龍富說，春節是國人大事，在年關將至時期，許多民眾都會出門採買年貨或者替換新鈔，為了保障民眾安全，警方也透過各種機會向民眾進行預防犯罪宣導，例如上街採辦年貨時，要注意貼身財物，避免竊賊利用人潮擁擠或民眾選購產品分心時，趁機行竊。

謝龍富說，如果民眾有提領大筆現金的需求，可洽詢派出所申請免費護鈔服務，千萬切記財不露白，不讓宵小有機可趁。

龍川里長賴鴻春就說，現在警察服務多元化，連護鈔服務也有，真的很便民，也會通知有需求的民眾可以多加利用。