寒冬送暖 石門區15善心單位歲末齊送愛

農曆年即將到來為了幫助弱勢家戶能夠過個好年，石門區公所辦理歲末關懷發放慰助金及物資，有15個善心單位、團體一齊捐出愛心，讓歲末寒冬送暖的現場物資堆滿滿，提供石門區內三百二十多戶的弱勢家戶溫暖過年。

淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢指出，很感謝公所集合淡水區關壞弱勢協會、老梅凌虛宮、乾華十八王公、石門區仁愛慈善協會、介惠社會福利慈善基金會、石門獅子會與台電核一廠等15個個人及團體的善心與物資，並且由公所協助媒合，讓善心團體與個人的善心可以被順理的發放。

石門區長林俊宏表示，感謝每年善心單位的支持，讓區內四大津貼家戶在重要的年節可以感受到來自社會的溫暖，今年每戶家戶能夠獲得毛巾浴巾組、生活物資白米、乾糧與食用油及慰助金紅包，石門區總計募集超過一百二十萬餘元的物資及善款，希望這個受到疫情影響甚巨的寒冬，能夠提供三百二十七戶的弱勢家戶最實質的幫助並且能夠過個好年。