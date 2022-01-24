不獨善其身！ 新北泰山集中檢疫中心也收外縣市確診者

國內疫情正酣，為避免壓垮醫療量能，新北昨將泰山區的防疫旅館168間房，轉型設置集中檢疫中心，專責收治無症狀及輕症個案。新北也不會獨善其身，將協助外縣市收治輕症的患者。新北衛生局長陳潤秋今受訪表示，現已收治在落地機場驗出陽性的確診者，也跟中央達成共識，有量能就隨時調動。

考量Omicron傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，加上春節檢疫期間人數較多，近一周境外移入確診者快速攀升，因此新北市府昨日徵用泰山區防疫旅館，設置集中檢疫中心。除了收治國內無症狀及輕症個案外，陳潤秋說泰山集中檢疫中心也會配合中央，收治外縣市的輕症的患者，昨日才啟用，今就已收治在落地機場驗出陽性的確診者。

衛生局補充說明，上一波疫情高峰期，新北曾開設6家集中檢疫中心，後因需求減少，轉為防疫旅館。現階段僅開設位於泰山的集中檢疫中心，是因春節檢疫期，防疫旅館多數尚未退房，衛生局將持續盤點，等退房後將徵用其他防疫旅館，轉作集中檢疫中心。