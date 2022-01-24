影／野柳神明淨港百年傳統不中斷 淨港、過火祈求平安

北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」2月15日元宵節如期登場，新北市萬里區長粘雪琴今天說，希望藉由神明淨港「水裡來火裡去」祈福儀式，庇佑民眾健康。配合防疫措施僅保留過火、跳港和漁艙滿載傳統活動。開放民眾參加的百人跳水、分送平安魚都取消，並視疫情狀況調整。

萬里區公所今在野柳薆悅酒店舉辦神明淨港文化祭宣傳活動，三大主軸為「平安祥虎 平安尚好」、「祥虎遊新北 新北祥虎玩」、「福虎生豐 六六大順」。

粘雪琴說，全球新冠肺炎疫情嚴峻，野柳開漳聖王神威顯赫，希望藉由神明淨港祈福宗教儀式，讓這波疫情趕快過去。民眾只要參加神明淨港相關系列活動，就可獲贈祈福平安口罩1組3片。

野柳神明淨港文化祭取消百人跳水、分送平安魚，讓民眾參與感降低。區公所另規畫「祥虎遊新北 新北祥虎玩」活動，帶領民眾遊覽青春山海線，品嘗萬里蟹，暢遊野柳地質公園，享受大屯山系溫泉及萬金無敵海景海底温泉。

區公所也推出野柳海鮮特賣會，集結漁民捕獲的白帶魚、小卷包裝成禮盒，定價1000元，優惠價660元，限量600盒。

野柳保安宫副主委張永耀表示，雖受疫情干擾，但地方人士堅持舉辦淨港活動，保留野柳在地百年傳統。最大特色是8名勇士抬著開漳聖王等神轎跳入漁港，游到對岸登陸，淨港驅邪，接著神明過火儀式登場，象徵去除晦氣，迎來好運。