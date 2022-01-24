感染源仍不明！黃珊珊：房仲4足跡擴大匡列發1542簡訊

台北市圓山飯店女廚師妹妹、房仲哥哥及媽媽一家三口及其友人4人確診，對於感染源是否釐清？台北市副市長黃珊珊今天表示，感染源部分，只有知道案房仲哥哥案18375及友人案18397兩位是有一起用餐，但中央到現在，也不知道是誰傳染給誰，雙方都覺得是對方傳給自己，還要等基因定序，北市府也會從足跡中，試讀找出有其他感染源有關聯的地方。

黃珊珊也表示，有鑒於桃園西堤餐廳案例，北市府針對昨天公佈的案18375房仲業者哥哥的四處足跡擴大匡列，目前已經針對大安區溫州街Kitcken 66廚房、松山區有間火鍋、北投行義路皇池溫泉及南港潮肉壽喜燒店，共發出1542通細胞簡訊，其中皇池溫泉發出1017筆細胞簡訊最多。

黃呼籲在這個時間點或之後，到過這些地點民眾，收到細胞簡訊，儘速到台北市七家醫院篩檢站採檢。

台北市長柯文哲、黃珊珊今天召開防疫記者會，針對台北市昨天四例不明感染源確診，北市府擴大匡列，並公佈房仲哥哥友人足跡。黃珊珊說，案18375房仲業者哥哥有四處足跡因為有脫口罩用餐，待的時間長，北市府提醒要特別注意。

這四處足跡包括案18375在1月15、16日晚間7點至10點到過大安區溫州街Kitcken 66廚房；1月17日晚間6點59分至10點，到過松山區南京東路四段的有間火鍋；1月19日晚間11點到隔天凌晨2點到北投行義路的皇池溫泉；還有1月20日晚間6點19分至8點20分到過南港的潮肉壽喜燒店。

黃珊珊說，因這四處足跡，確診房仲用餐時間長，北市府看到桃園西堤餐廳的案例，所以比較謹慎，針對待的時間長，加上沒戴口罩地點決定擴大匡列，包括Kitcken 66廚房發30筆細胞簡訊，有間火鍋416筆，皇池溫泉1017筆，潮肉壽喜燒店發79筆細胞簡訊，希望這個時間點或之後，到過這些地點民眾，收到細胞簡訊，儘速到台北市七家醫院篩檢站採檢。總計擴大採檢發出1542筆細胞簡訊。