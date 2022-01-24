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影／新北民間團體捐400萬 供給700名安置兒少買新衣

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜為孩童挑選新衣，協助他們穿上，令孩子相當感動。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜為孩童挑選新衣，協助他們穿上，令孩子相當感動。記者張睿廷／攝影

民間團體有感於受安置兒少資源較少，難以購買新衣過年，決定與新北市府合作舉辦「新年新衣暖暖愛」活動，捐出價值400萬物資，讓孩童能在「UNIQLO」挑選新衣服、新帽子，共有700名受安置兒少獲益。新北市長侯友宜表示，期盼這樣的活動能讓孩子都感受到溫暖，快樂過年。

侯友宜在活動現場扮起「侯爸爸」，仔細幫安置兒童湘湘、婷婷挑選防風外套、毛衣、外褲。目前就讀小一的婷婷從9個月起就由寄養母親林律華帶大；小三的湘湘則由寄養母親徐季幼帶養，2名母親都將孩子當成親生小孩照顧，看到孩子們開心挑新衣，表示相當感動。

陳姓小朋友說，自己最喜歡的就是動畫「鬼滅之刃」，很高興這次能獲得購物金，在UNIQLO裡面挑選系列商品，希望回家後就能馬上穿出門給朋友看。

新北市社會局長張錦麗表示，此次「新年新衣暖暖愛」活動，是由新北市好日子愛心大平台，結合台灣優衣庫有限公司(UNIQLO)、國際獅子會與環保局「耶誕環保挖寶趣活動」所得共同捐贈，市值共400萬元。

侯友宜表示，新北市每年約有700名兒少因家庭變故或是其它因素遭安置在原生家庭外的相關單位，市府希望能在春節前讓兒少能感受到家庭的溫暖，像普通孩子一樣可以穿新衣、戴新帽，開心過新年。

侯友宜

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