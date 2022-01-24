快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法鼓山除夕法華鐘108響 撞鐘活動改不開放民眾現場參與

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
法鼓山方丈果暉法師表示，人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。圖／法鼓山提供
法鼓山方丈果暉法師表示，人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。圖／法鼓山提供

法鼓山今年除夕原訂撞法華鐘108響為世界祈福，希望大眾聞鐘聲煩惱輕、智慧長、菩提增。考量國內疫情升溫，今天宣布比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

法鼓山日前規畫今年撞鐘現場仍開放民眾現場參與，無須報名，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。當時表示會配合政府防疫規劃，隨時調整，今天就宣布調整活動流程。

法鼓山表示，1月31日除夕晚間9點開始直播法華鐘108響，比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘。

方丈和尚果暉法師提醒民眾，除夕及新春期間到寺院走春求平安，請大家彼此護念，須以健康為優先。法鼓山僧團已取消各分寺院新春期間實體法會，並勸請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。

果暉法師說，特別感恩過年期間，默默守護大眾平安的醫護、警消、檢疫、公務人員，同時也要感謝給予社會良善建言和學習資訊的網友與媒體，以及在除夕撞鐘線上祝福的各界代表。人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。

2022年法鼓山除夕撞鐘及各分寺院新春展覽、線上祈福相關資訊，可上法鼓山全球資訊網查詢

法鼓山取消各分寺院新春期間實體法會，請大家彼此護念，須以健康為優先。圖／法鼓山提供
法鼓山取消各分寺院新春期間實體法會，請大家彼此護念，須以健康為優先。圖／法鼓山提供
法鼓山表示，今年除夕由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望。圖／法鼓山提供
法鼓山表示，今年除夕由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望。圖／法鼓山提供

除夕 法師 法會

延伸閱讀

春節將至 北市3泡腳池和動物之家將休館

疫情影響 屏東福安宮拜頭香、玉皇宮平安粥均取消

法鼓山除夕撞鐘改線上直播 不開放民眾現場參與

車城福安宮取消拜頭香 初一到初五虎年錢母發放延期

相關新聞

法鼓山除夕法華鐘108響 撞鐘活動改不開放民眾現場參與

法鼓山今年除夕原訂撞法華鐘108響為世界祈福，希望大眾聞鐘聲煩惱輕、智慧長、菩提增。考量國內疫情升溫，今天宣布比照去年提...

新北河濱情人節光雕展月底開跑 感受星際加碼抽金鏟子

隨著二月到來，也代表西洋情人節將至，新北高灘處利用許多河濱美景打造情人節光雕展，邀請民眾在佳節與伴侶同遊新北河濱，感受粉...

春節風景區人潮增 新北將機動加開公車班次

今年春節假期共9天，新北市交通局擔心出遊人潮多，將視九份、烏來等觀光風景區人潮，機動增班公車路線，且加強防疫清消，歡迎民...

影／新北民間團體捐400萬 供給700名安置兒少買新衣

民間團體有感於受安置兒少資源較少，難以購買新衣過年，決定與新北市府合作舉辦「新年新衣暖暖愛」活動，捐出價值400萬物資，...

過年穿新衣！孩童用毛線為新北汐止圖書館換新衣

新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作，為兒童閱覽室的桌椅...

再增2處！體貼媽咪友善服務 北捷共41個車站設哺集乳室

國民健康署積極推動公共場所設置哺集乳室，並鼓勵地方政府輔導業者自願設置，台北捷運車站哺集乳室再增添新據點，即日起，開放使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。