法鼓山除夕法華鐘108響 撞鐘活動改不開放民眾現場參與

法鼓山今年除夕原訂撞法華鐘108響為世界祈福，希望大眾聞鐘聲煩惱輕、智慧長、菩提增。考量國內疫情升溫，今天宣布比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘，民眾可透過網路即時聽聞鐘聲、合十祈願，許下心中美好盼望，也為全世界的平安共同祈福。

法鼓山日前規畫今年撞鐘現場仍開放民眾現場參與，無須報名，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。當時表示會配合政府防疫規劃，隨時調整，今天就宣布調整活動流程。

法鼓山表示，1月31日除夕晚間9點開始直播法華鐘108響，比照去年提升防疫準則，不開放現場參與，全程採線上舉辦，由僧團法師帶領撞鐘。

方丈和尚果暉法師提醒民眾，除夕及新春期間到寺院走春求平安，請大家彼此護念，須以健康為優先。法鼓山僧團已取消各分寺院新春期間實體法會，並勸請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。

果暉法師說，特別感恩過年期間，默默守護大眾平安的醫護、警消、檢疫、公務人員，同時也要感謝給予社會良善建言和學習資訊的網友與媒體，以及在除夕撞鐘線上祝福的各界代表。人人存好心、做好事、說好話、許好願，就像是108響的法華鐘聲，處處傳遞淨化煩惱、增長慈悲和智慧的祝福。