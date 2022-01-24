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台南藍晒圖打卡熱點再增兩壁畫 新春期間不容錯過

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南藍晒圖文創園區新進駐廠商推出的「轉轉杯」，非常有特色。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區新進駐廠商推出的「轉轉杯」，非常有特色。記者修瑞瑩／攝影

受到遊客喜愛的台南市中西區藍晒圖文創園區，在春節期間，除了有新進駐的品牌、新創作的兩幅大型壁畫，初二到初六還有連續5天的植物市集「たね(tane)種子市集」，歡迎民眾前來走春。

台南市文化局為了鼓勵文創產業發展，會定期經由委員會的審查，更新藍晒圖園區內的進駐廠家，在春節前進駐的4間新店，每一間都很有特色。

其中「宜我家居 iO felicity」由一對原本在台積電工作的夫妻吳伯倫、陳俐君，販售共同設計並取得專利一套可以多用途的環保杯「轉轉杯」，一個杯子可以拆解成多個部分，隨著使用的不同而任意組裝。

陳俐君原本是台積電的製程工程師，在開發轉轉杯之後，想給人生一點不一樣的東西，而辭去工作創業，先生也離開台積電轉到其他公司工作，兩人共同開啟新的人生。

「LAO MU 老木創生木製所」這是軍人退伍的胡智富，因為喜歡玩老木頭，在退伍之後中年創業，強調店內所有的木製品，都是利用台灣的合法廢棄木材再生製造。

另外兩間則是數次參與森山市集的鐵木家具品牌「謝木木工作室」，園區工作室以showroom方式展現品牌設計，未來也將開設木構體驗課程。「伊斯鹿喚文化工作室」由布農族及西拉雅族青年設計師組成 ， 以獨特視覺創意不落俗套地轉譯文化元素；店名iSluhuang原型為islunghuan，是布農語「七日夜」之意。

此外，遊客在園區內的打卡重點壁畫部分，近期有兩幅新創作，一為曾替池上藝術節及知名品牌愛馬仕創作的藝術家紀人豪作品《背影》，另一則為藝術家吳騏的《躲貓貓》，後者為系列創作，散見全台各藝術空間，歡迎遊客到現場收集新的創作。

初二至初六下午1時至8時，將有藍晒圖「凹凸植制所」與好朋友市集合作帶來的「たね（tane）種子市集」，市集以植物為特色主題，有植人講座、植栽體驗，每日30個文創攤位由50多個手作品牌輪番上陣，更有街頭藝人精彩表演。

台南藍晒圖文創園區新春期間有植物市集。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區新春期間有植物市集。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區有新的壁畫進駐。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區有新的壁畫進駐。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區新進駐廠商「LAO MU老木創生木製所」。記者修瑞瑩／攝影
台南藍晒圖文創園區新進駐廠商「LAO MU老木創生木製所」。記者修瑞瑩／攝影

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