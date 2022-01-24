預防疫情、保護體弱者 台中市禁探病、陪病上限2人
為優先保護較脆弱的民眾，台中市政府今天修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。
衛生局長曾梓展說，請市民務必配合避免非必要的探病，如有住院陪病需求者，須出具入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，並完成COVID-19疫苗應接種劑次兩劑達14天（含）以上，同時須配合出示紙本疫苗接種卡、健保快易通或數位新冠病毒健康證明等可供檢視的COVID-19疫苗紀錄。
他說，如未能提供COVID-19疫苗紀錄或未完成COVID-19疫苗應接種劑次達14天（含）以上的陪病者，除須提供入院日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明外，也須配合每周定期篩檢。
若陪病者為檢驗解除隔離條件的確診者且距發病日3個月內，須配合出示由衛生機關開立的解除隔離相關文件，得免除前揭篩檢。
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