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過年穿新衣！孩童用毛線為新北汐止圖書館換新衣

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館表示，汐止分館去年底完成兒童閱覽室的空間改造，透過毛線藝術體驗，培養小朋友的美學概念外，還能布置自己的閱讀空間，增加歸屬感。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館表示，汐止分館去年底完成兒童閱覽室的空間改造，透過毛線藝術體驗，培養小朋友的美學概念外，還能布置自己的閱讀空間，增加歸屬感。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作，為兒童閱覽室的桌椅換上五顏六色衣服。新北市立圖書館表示，汐止分館去年底完成兒童閱覽室的空間改造，透過毛線藝術體驗，培養小朋友的美學概念外，還能布置自己的閱讀空間，增加歸屬感。

「毛線轟炸」是一種街頭藝術，運用彩色的毛線編織妝點冰冷的城市，又稱作「城市編織」。汐止分館邀請編織藝術家，帶親子體驗毛線轟炸藝術創作，小朋友們揮灑創意，利用毛線創作繽紛絢爛的塗鴉，幫兒童閱覽室的桌椅編織新衣，原本單調的閱讀桌椅穿上小朋友親手編織的彩色毛線外衣，成為繽紛溫暖的閱讀空間。

圖書館表示，汐止分館於去年底完成兒童閱覽室的空間改造，整修後的兒童閱覽室成為適合親子閱讀的開放式空間，而毛線轟炸的藝術體驗，讓小朋友布置自己的閱讀空間，學習空間裝飾與收納整理，從小培養美學概念，同時藉由親自參與，增加歸屬感。就讀小三的沈小妹妹說，每年過年，媽媽都會幫她準備漂亮的新衣服，這次幫圖書館的桌椅做了彩虹襪子，讓圖書館也可以漂漂亮亮的過新年，也歡迎有興趣的民眾，過年期間到汐止分館兒童閱覽室欣賞孩子們充滿創意的「毛線轟炸」創作。

新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作。圖／新北市立圖書館提供

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