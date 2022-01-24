過年穿新衣！孩童用毛線為新北汐止圖書館換新衣

新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作，為兒童閱覽室的桌椅換上五顏六色衣服。新北市立圖書館表示，汐止分館去年底完成兒童閱覽室的空間改造，透過毛線藝術體驗，培養小朋友的美學概念外，還能布置自己的閱讀空間，增加歸屬感。

「毛線轟炸」是一種街頭藝術，運用彩色的毛線編織妝點冰冷的城市，又稱作「城市編織」。汐止分館邀請編織藝術家，帶親子體驗毛線轟炸藝術創作，小朋友們揮灑創意，利用毛線創作繽紛絢爛的塗鴉，幫兒童閱覽室的桌椅編織新衣，原本單調的閱讀桌椅穿上小朋友親手編織的彩色毛線外衣，成為繽紛溫暖的閱讀空間。