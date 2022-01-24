春節將至 北市3泡腳池和動物之家將休館

因應農曆春節將至，台北市產發局今天表示，北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池自1月29日起休園10天，另台北市動物之家則從1/31起連休5天，提醒民眾留意。

今年春節期間自1月29日（六）起至2月6日（日）至，連假長達9天。

產發局今天發布新聞稿表示，因應春節長假，分別位於北投區北投區中和街、珠海路和泉源路的復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉3處泡腳池，將自1月29日至2月7日休園10天。

同時，將於2月8日起恢復正常開放，開放時間為每週二至週日的上午8時至下午6時，提供民眾泡腳服務。

除此之外，台北市動保處說，台北市動物之家從1月31日（除夕）起也將連休5天，2月5日（初五）起恢復正常服務；除夕前2天（1月29日、30日）的週末仍正常開放，民眾可安排年前假期參訪。

動保處表示，台北市動物之家暫停開放期間，每天都排班輪值21名以上人員整理收容環境與照護重症犬貓，包括獸醫師、醫療助理、動物管理員、動物行為訓練師及清潔人員等，過年存糧也早已滿滿備妥，讓毛孩有個溫飽新年。

此外，民眾若在休館期間想認識待認養犬貓或尋找遺失寵物時，可先至全國動物收容管理系統查詢。