快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

春節將至 北市3泡腳池和動物之家將休館

中央社 / 台北24日電

因應農曆春節將至，台北市產發局今天表示，北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池自1月29日起休園10天，另台北市動物之家則從1/31起連休5天，提醒民眾留意。

今年春節期間自1月29日（六）起至2月6日（日）至，連假長達9天。

產發局今天發布新聞稿表示，因應春節長假，分別位於北投區北投區中和街、珠海路和泉源路的復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉3處泡腳池，將自1月29日至2月7日休園10天。

同時，將於2月8日起恢復正常開放，開放時間為每週二至週日的上午8時至下午6時，提供民眾泡腳服務。

除此之外，台北市動保處說，台北市動物之家從1月31日（除夕）起也將連休5天，2月5日（初五）起恢復正常服務；除夕前2天（1月29日、30日）的週末仍正常開放，民眾可安排年前假期參訪。

動保處表示，台北市動物之家暫停開放期間，每天都排班輪值21名以上人員整理收容環境與照護重症犬貓，包括獸醫師、醫療助理、動物管理員、動物行為訓練師及清潔人員等，過年存糧也早已滿滿備妥，讓毛孩有個溫飽新年。

此外，民眾若在休館期間想認識待認養犬貓或尋找遺失寵物時，可先至全國動物收容管理系統查詢。

北市 北投 動物之家

延伸閱讀

春節抗疫不停歇 北市25醫院急診續供公費PCR

春節風景區人潮增 新北將機動加開公車班次

慢性病控制沒假日 藥師提醒備足藥按時服安心過春節

台東取消春節發紅包活動 重啟機場及火車站快篩站

相關新聞

法鼓山除夕法華鐘108響 撞鐘活動改不開放民眾現場參與

法鼓山今年除夕原訂撞法華鐘108響為世界祈福，希望大眾聞鐘聲煩惱輕、智慧長、菩提增。考量國內疫情升溫，今天宣布比照去年提...

新北河濱情人節光雕展月底開跑 感受星際加碼抽金鏟子

隨著二月到來，也代表西洋情人節將至，新北高灘處利用許多河濱美景打造情人節光雕展，邀請民眾在佳節與伴侶同遊新北河濱，感受粉...

春節風景區人潮增 新北將機動加開公車班次

今年春節假期共9天，新北市交通局擔心出遊人潮多，將視九份、烏來等觀光風景區人潮，機動增班公車路線，且加強防疫清消，歡迎民...

影／新北民間團體捐400萬 供給700名安置兒少買新衣

民間團體有感於受安置兒少資源較少，難以購買新衣過年，決定與新北市府合作舉辦「新年新衣暖暖愛」活動，捐出價值400萬物資，...

過年穿新衣！孩童用毛線為新北汐止圖書館換新衣

新北市立圖書館汐止分館日前邀請編織藝術家，帶親子體驗「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作，為兒童閱覽室的桌椅...

再增2處！體貼媽咪友善服務 北捷共41個車站設哺集乳室

國民健康署積極推動公共場所設置哺集乳室，並鼓勵地方政府輔導業者自願設置，台北捷運車站哺集乳室再增添新據點，即日起，開放使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。