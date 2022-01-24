聽新聞
test
0:00 / 0:00
再增2處！體貼媽咪友善服務 北捷共41個車站設哺集乳室
國民健康署積極推動公共場所設置哺集乳室，並鼓勵地方政府輔導業者自願設置，台北捷運車站哺集乳室再增添新據點，即日起，開放使用板南線的忠孝敦化站及新埔站的哺集乳室，提供有哺集乳需求的旅客更友善、便利的空間。
台北捷運目前有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線、環狀線等6條路線，總計131個車站，包含這次新增的板南線新埔站與忠孝敦化站，北捷全路網設置哺集乳室總計達41個車站。
包含台北車站、民權西路站、劍潭站、北投站、淡水站、中正紀念堂站、古亭站、七張站、新店站、南港展覽館站、南港站、市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站、西門站、板橋站、新埔站、蘆洲站、迴龍站、大橋頭站、東門站、松山機場站、動物園站、大安森林公園站、大安站、台北101/世貿站、中山站、松江南京站、南京復興站、松山站、頂埔站、公館站、頂溪站，環狀線大坪林站、秀朗橋站、景安站、板橋站、新埔民生站、頭前庄站及新北產業園區站等。
另外，貓空纜車及小巨蛋也設置專用哺集乳室，提供親善的哺育環境。北捷表示，站哺集乳室設置高矮適中的扶手沙發椅、方便擠乳的小型邊桌、110V插座、洗手臺、換尿布台、冷熱飲水機，也設有內線電話或對講機及婦女保護求救鈴，方便哺乳媽媽直接和車站旅客詢問處聯絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言