新北河濱情人節光雕展月底開跑 感受星際加碼抽金鏟子

隨著二月到來，也代表西洋情人節將至，新北高灘處利用許多河濱美景打造情人節光雕展，邀請民眾在佳節與伴侶同遊新北河濱，感受粉紅泡泡的浪漫氛圍，展期從本月29日至3月14日每日晚間。另外，光雕展也有搭配的「金鏟子」活動，民眾只要於活動地標拍照上傳，就有機會獲得加持過後的金鏟子。

高灘處說明，繼先前八里婚紗廣場及淡水金色水岸的「紫色聖誕」布景，這次以「夢幻愛情」為主軸改裝，增設情人節光雕籍愛心拱門，八里聖誕樹主燈還幻化成層次感分明的新娘禮服，兩地搖身一變成為充滿粉紅泡泡的浪漫場景。

高灘處指出，除淡水八里外，新北大都會公園及大漢溪河畔也有同主題的新布置，像「銀河星際」的辰光橋，以12星座為設計主軸，於橋上布設樹型燈海隧道、黃道星河隧道及12星座神話圖騰等光雕，讓民眾感受一場尋星之旅。

「甜蜜升空」的新月橋則以粉色為主色系，橋上光雕森林會在傍晚後逐漸甦醒，讓人彷彿置身童話世界，民眾穿越森林漫步能感受如婚禮廊道的愛心拱門，反光廊道倒映著粉色光雕創造出更多空間美感，搭配上巨型月球的祝福，非常適合新人一遊，對彼此許下承諾。

高灘處提醒，情人節光雕展期自1月29日展至3月14日，每日亮燈時間為晚上5時30分至10時30分，歡迎民眾前來感受氛圍，體驗值得一拍的打卡點，期間也別忘記落實相關防疫措施。