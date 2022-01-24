春節風景區人潮增 新北將機動加開公車班次

今年春節假期共9天，新北市交通局擔心出遊人潮多，將視九份、烏來等觀光風景區人潮，機動增班公車路線，且加強防疫清消，歡迎民眾多利用大眾運輸走春出遊。其他各路線公車將調整為例假日發車班次，建議民眾出門前先上網查詢公車動態資訊。

交通局指出，春節期間，除三峽區、平溪區、雙溪區的新巴士會正常營運外，其餘行政區將實施部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，今年春節連假為期9天，新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧現出遊人潮，因此交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

林詩欽指出，除觀光風景區公車路線機動增班，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次；另外，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等接駁公車於除夕（1日）和大年初一（2日）依假日班次減半行駛，班距最長2倍，提醒轉乘民眾注意，並可上新北市政府交通局網站、大台北公車動態資訊、站牌標註各客運場站電話查詢。

交通局表示，新北市公車均持續做好防疫措施，且98.5%的公車司機已完成2劑疫苗施打，也提醒民眾搭乘公車等大眾運輸工具，戴好口罩再上車，車上禁止飲食並減少交談，做好防疫措施，安心乘車。