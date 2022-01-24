有機蔬菜助弱勢 新市青農聯誼會青農自產做公益
台南市新市青農聯誼會、新市農會今天舉辦捐助弱勢活動，副會長康世詮經營的金緻農莊捐贈有機蔬菜、韓吉園雜糧生產合作社捐贈產銷履歷冰烤地瓜給華山基金會、蘆葦啟智中心、觀音村老人養護靜修院與大社里關懷據點、大營里社區發展協會、附近中小學校。
上午青農聯誼會會長陳正明與康世詮、楊東茗等會員志工，加上大社里社區關懷據點志工十多人在金緻農莊分裝蔬菜；捐贈給每個單位50公斤的有機蔬菜小松菜、黑葉白菜各25公斤還有10公斤的冰烤地瓜。
會長陳正明說，新市青農聯誼會目前有會員58人，因種植的蔬果產期不一，捐贈經常不定期舉行，他在新市大社種植的火龍果這個時段就沒有收成；金緻農莊春節前剛好有運銷空檔、韓吉園冰烤地瓜幾乎全年都有，負責人楊東茗也就當然響應。
康世詮說，因從事學校營養午餐、寒假有產銷空檔，因為持續種植就把剛好收成的蔬菜送給弱勢團體，今天已持續第5年。
康世詮5年前退伍回老家新市潭頂里開闢5分地溫室，種植中興大學有機認證白菜、油菜等短期葉菜，主要供應新北市、台南市學校營養午餐與台糖通路。
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