第20期開打北市接種26.5萬 下午公布再增春節專案打BNT

中央第20期疫苗預約開打，為加速施打量能，北市府上周規畫加開的兩處中型接種站，今天開始開放民眾接種，台北市副市長蔡炳坤上午視察東區地下街七號廣場接種站時表示，台北市預計本周將接種26.5萬人，其中11處中型接種站一期可以接種達4萬多人，北市府也正規畫春節專案，將提供一批BNT疫苗，再開放民眾接種，會看後續需求，再增加疫苗施打量能。

蔡炳坤今天上午視察東區地下街七號廣場接種站，他說，今天七號廣場施打的民眾都是打第三劑疫苗，接種狀況順利，北市府除提供預約的24萬多人，包括接種莫德納的15萬7千多人、接種BNT7萬5千多人，還有接種高端8900名額，本周預約的將接種24.2萬人，加上各大醫院特別門診2.3萬左右，台北市從今天到30日，疫苗接種要打26.5萬人，這是春節過年前最後一波，希望增加民眾的保護力，保護自己也保護家人，過一個平安的年。

至於東區地下街七號廣場中型接種站，蔡炳坤說，一開始先規畫一天接種1千名額，看這一期接種狀況，未來名額若可以增加，會再來增量，上午施打BNT疫苗，下午接種高端疫苗。至於本周施打先以預約優先，市府今天下午三點也會公布春節專案，將會提供新的一批BNT疫苗，開放民眾接種。