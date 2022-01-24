年前送愛至偏鄉 北水處同仁募資捐助台東兒童之家

農曆年節將至，台北市自來水事業處由同仁募資6萬餘元及愛心物資12箱，致贈予台東卑南鄉「阿尼色弗兒童之家」，盼透過同仁愛心，讓小朋友感受社會溫暖，歡喜過好年。

北水處表示，每年水處都會藉由公館聖誕季活動推動各種愛心公益活動，去年更有感疫情影響，各慈善單位募款不易，影響弱勢兒童的成長學習環境，尤以花東地區最為嚴重，北水處首次由職工福利委員會邀集同仁募集2千多件物品，並將義賣所得併同其他生活必需品及課外書籍等愛心物品，全數親自贈送至台東「阿尼色弗兒童之家」，愛心的傳遞也讓學童們開心不已。

北水處表示，為讓民眾新春安心出遊，台北自來水園區在年初一至初五（2月1日到5日）均正常開放（除夕休園），且凡年節期間購票入園者，即贈送「攜帶型洗手肥皂紙」1盒(數量有限，送完為止)，歡迎民眾闔家大小至自來水園區走春賞櫻，聆聽博物館及觀音山蓄水池定時導覽，飽覽古蹟文化、搶當虎年頭香遊客。

另外，除現場活動，自來水園區FB粉絲團也將於春節期間舉辦線上「猜燈謎」抽獎活動(2月5日到15日)，在家也能感受園區過年氣氛，詳情請關注粉絲團公告。

北水處表示，自來水園區「福虎搶頭香」年節活動時間為2月1日(二)大年初一至2月5日(六)大年初五；營業時間上午9點到下午5點，售票至下午4點；凡購票入園即贈送「攜帶型洗手肥皂紙」1盒，每日限量，送完為止 。

提醒因應中央疫情指揮中心防疫規定，民眾入園請務必量體溫、實聯制、全程配戴口罩；園區也將嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理，供民眾安心旅遊。