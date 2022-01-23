中永和瓦磘溝改善工程 優先整治惡臭也營造生態

瓦磘溝惡臭多年，新北水利局規劃改善工程，盼徹底解決惡臭，也營造生態多樣性，預計最快本周決標，並用3個月改造完成。議員們建議市府解決惡臭同時也一併考量周邊環境改善，打造中永和地區獨特景緻。

流經中永和兩地的瓦磘溝常散發出異味，近來在市府初步整治下已經有改善，但還未「治本」，因此計畫將進行全面整治工程。不過，地方團體及居民憂心，整治工程若弄不好，可能將影響生態，水利局日前召開地方說明會溝通。

參與居民表示，希望整治工程不要讓瓦磘溝變成水泥水溝的感覺，必須顧及生態，不然相當可惜。在地社團的志工林先生認為，中永和難得有這樣自然環境，應該要打造親水空間，希望可以在水邊有步道供民眾遊憩。

永和社大瓦磘溝願景社顧問張品指出，瓦磘溝早期有魚有鳥，這幾年市府的努力下的確不臭了，生態物種也豐富了起來，但工程若沒解決水源問題，將可能讓瓦磘溝「復臭」，盼市府要預防及解決。

水利局副局長楊宗珉提到，隨都市發展產生的污水問題，讓溝底產生「底泥」，因此目前要先設法解決，會新設子溝以提高流速，防止水質再惡臭，過程中一定會顧及生態，有不必要的水泥固化就一定不會使用，盡量以塊石取代。

楊宗珉說明，親水空間則因為河道寬度及兩岸私有地問題，難讓民眾下到水邊，會朝在河道旁上方規劃部分步道為主。瓦磘溝將分四標同時進行，工時所需3個月，25日將進行二標，盼二月底前能決標並開工。

水利局補充，該工程總經費1億3120萬元，另外周邊也會有相關工程，包含瓦磘溝抽水站增設抽水機組，提高排水性能；清水引入工程，解決渠溝滯留水帶來惡臭的問題；設置現地污水處理設施，透過礫間淨化工法淨化水質並補水。

新北市議員羅文崇認為，現在市府優先處理惡臭問題很好，但也希望要對未來規劃願景，包含營造豐富生態及相關布景，例如便橋燈飾及親水步道，讓該地成為中永和的特色景致。

新北市議員邱烽堯表示，目前仍有些家戶排水會排入瓦磘溝，因此水利局真要「治本」，還是要雙管齊下，加速進行中和地區的污水下水道接管。另外，沿線周遭有許多水利用地遭占用，盼也能一併整理及綠化供民眾使用。