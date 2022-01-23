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疫情禁跑攤衝擊初選！ 新人哀嚎「提早多花錢掛看板」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
春節前不少參選人都會參與里民活動發春聯，如今疫情影響下都無法親自接觸民眾。記者李成蔭／攝影
春節前不少參選人都會參與里民活動發春聯，如今疫情影響下都無法親自接觸民眾。記者李成蔭／攝影

中央昨宣布禁止民代跑攤，讓許多正在拼初選的新人措手不及，大多都無奈表示「只能配合」，但這衝擊真的很大，有的改加強網路經營，也有得改多站路口，還有的規劃提早多找資源掛看板，好撐過無法活動的疫情期。

因應疫情發展，指揮中心昨起宣布禁止民代跑攤，國民黨主席朱立倫也說從周三就宣布禁止參與大型聚會，讓今年許多要參選的新人相當憂心。像新北大新店選區有藍綠白各黨多位新人要參選，但在無法實體接觸選民的情況下，恐怕對初選民調產生衝擊。

國民黨籍參選人黃心華坦言，疫情關係確實打亂原有的選舉節奏，目前已經跟團隊在思考因應策略，會想辦法以非實體接觸方式來提高曝光度，像他一直以來都經營議題打空戰。

國民黨籍參選人游皓麟也說，不能跑攤讓新人曝光度降低，目前規劃將陸戰資源轉投至空戰，包含傳統的公車及看板、網路的廣告及社群等，而新人資源又較少，只能靠找贊助撐過。

民進黨籍參選人黃琳則分享，很多里的活動都不能參加，這對新人有很大衝擊，現在只能經營臉書、電話拜票等，沒發完的春聯則改為郵寄方式，待疫情紓緩後再重新調整策略。

民進黨籍參選人張銘祐表示，新店很多高樓大廈，本來就很難接觸住戶，如今又因疫情無法參加里鄰活動，尤其一些廟宇活動大咖也無法參與，難以發揮母雞帶小雞效應，未來只能辛苦一點靠站路口來接觸民眾。

民眾黨籍參選人張凱鈞提到，民眾黨支持者本來較多45歲以下青年，所以一直都有規劃網路互動模式，像是以元宇宙概念的線上互動，還有視訊法扶、稅務諮詢等，另外也透過線上會議與社團對話，做選民服務等。

春節前不少參選人都會參與里民活動發春聯，如今疫情影響下都無法親自接觸民眾。記者李成蔭／攝影
春節前不少參選人都會參與里民活動發春聯，如今疫情影響下都無法親自接觸民眾。記者李成蔭／攝影

疫情 國民黨 民進黨 民眾黨 青年

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