影／拚年前全打完！北市府取消過年打疫苗計畫 25日起將加開量能

民眾搶打第三劑疫苗，北市府原本規畫過年期間，大年初四開始恢復打疫苗，不過台北市長柯文哲今天表示，北市府改變戰術，因過年台灣人不喜歡上醫院，不符合台灣人文化，北市府本周將加開施打量能，會在過年前，將中央發下來給台北市的疫苗，全部打完，周二開始加開施打量能，不過柯也透露，台北市已經沒有莫德納疫苗，呼籲市民不要再挑三揀四。

柯文哲今天在防疫記者會中表示，國外經驗，有打疫苗與沒打疫苗的，有打疫苗的，還是不太會被感染，沒有打疫苗的感染一塌糊塗，柯說，醫學是統計的科學，打疫苗會不會保障不會死掉，答案是沒有，但機率低很多，本來他規畫過年要不要打疫苗，但想一想，這不符合台灣人的文化，台灣人不喜歡過年去醫院。

柯文哲說，北市府本周會想辦法，將所有中央發下來的疫苗全部打完，已經預約的24萬人，會想辦法繼續動員醫療量能，周二起也會加開施打能量，至於怎麼打？明天再跟大家報告，現在還在跟醫院商量，將剩下的疫苗過年前打完。

柯文哲說，之所以取消過年打疫苗的計畫，是因過年大家不喜歡去醫院，還有過年期間活動最頻繁，也不要拖到過年期間打，應該過年前就先打，北市府明天記者會會說明加開措施，會將可以挪用的疫苗，過年前打完，

柯文哲也透露，目前台北市莫德納疫苗已經沒有了，剩下BNT，醫學上，沒有理由要比較偏莫德納，兩個都差不多，副作用效果都差不多，所以市民朋友不要挑三撿四，北市府今天正在盤點，剩下多少疫苗，想辦法過年前，將台北市剩下的疫苗全部打完。

柯說，很明顯，打疫苗還是有保護作用，他知道很多人不想打，但從科學數據看，有打以苗，還是比沒有打疫苗好。