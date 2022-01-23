差5分鐘險被匡列？柯文哲：若什麼都怕 乾脆在家打坐

北市今本土新增4例確診，其中三例為一家三口的房仲哥哥、圓山飯店西點女廚師妹妹、及媽媽確診，由於民眾黨昨原本要在圓山飯店辦尾牙，因確診足跡緊急取消，對於是否差五分鐘柯文哲就要被匡列？柯文哲今天表示，的確民眾黨原本預計要辦尾牙，結果半個小時前被通知有確診者，不過停掉就好，「若什麼都要怕，乾脆就在家裡打坐。」

對於圓山飯店有西點廚師確診，原本民眾黨同一天也規畫於圓山舉辦尾牙，甚至傳出是在用餐前5分鐘臨時緊急取消，所幸黨內尚無人到場，若晚一點通知，恐怕連主席柯文哲都會被匡列。對此，柯文哲今天回應，新常態就是這樣，有緊急狀況就停掉，若什麼都要怕，乾脆就在家裡打坐就好。

柯文哲說，新常態還是要有一個心態，就是照原定計畫生活，有緊急狀況就停掉，至於適應新常態生活，就是應變速度要快，要有保險機制，就這樣，的確民眾黨原本預計要辦尾牙，但半個小時前被通知，圓山飯店有確診者，停掉就好了。