台北燈節改線上？柯文哲：燈節照辦 視疫情調整人數

本土疫情持續延燒，台北市出現有不明感染源，對於台北市防疫是否升級？2月11日將登場的台北燈節是否加嚴防疫？台北市長柯文哲今天防疫記者會中表示，台北燈節還是照辦，會依照疫情狀況，調節現場人數。柯說，他的態度，台北燈節原則上照樣準備，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常。

柯文哲說，這一波疫情，目前台灣好幾個縣市同時出現確診感染例，甚至還有不明感染源，簡單講，同時出現群聚擴散，已經散到社區去，短期要應付，沒有這麼容易，「社區感染在台灣島內已經形成」。

另外，目前台灣境外每天幾十例確診，柯認為，台灣不可能永遠鎖國，該來的總是會來，也不需要抱怨，以前境外進來都是個位數，現在一天幾十個，劍潭集中檢疫所已經爆滿了，一開始中央還沒有要設集中所，現在應該每個縣市都要設置加強型防疫專責旅館，專門收確診者，大概也不得不設，因為每天移入的實在太多，移入中防不設防，一定會破掉。

柯文哲也提到，以高雄為例，除了機場，其實港口也是破口，上輪船修理下來也等於是到國外，台灣不可能永遠鎖國下去，只是沒有想到，這一陣子境外確診幾十名。時間一拉久一定會有破口，意料中的事，他也沒有什麼抱怨，現在台灣島內每個地方都有感染，已經有社區感染，要面對這個現實。

對於台北燈節是否照辦？柯文哲說，他的態度是原則上照樣準備，有線上及線下，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人數，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常，但還是會依照疫情狀況調整，這是新常態的模式。

柯說，「台北燈節還是照辦，但會依照當時疫情狀況，調節現場人數，現場不能去，就看線上活動就好了」。