快訊

最後一科社會考完來對答案！ 原住民、遺產繼承、 機車汰舊換新都入題

地牛翻身！16:22東部外海規模4.0地震 宜蘭3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北燈節改線上？柯文哲：燈節照辦 視疫情調整人數

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，台北燈節原則上照樣準備，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常。圖／引用直播
柯文哲說，台北燈節原則上照樣準備，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常。圖／引用直播

本土疫情持續延燒，台北市出現有不明感染源，對於台北市防疫是否升級？2月11日將登場的台北燈節是否加嚴防疫？台北市長柯文哲今天防疫記者會中表示，台北燈節還是照辦，會依照疫情狀況，調節現場人數。柯說，他的態度，台北燈節原則上照樣準備，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常。

柯文哲說，這一波疫情，目前台灣好幾個縣市同時出現確診感染例，甚至還有不明感染源，簡單講，同時出現群聚擴散，已經散到社區去，短期要應付，沒有這麼容易，「社區感染在台灣島內已經形成」。

另外，目前台灣境外每天幾十例確診，柯認為，台灣不可能永遠鎖國，該來的總是會來，也不需要抱怨，以前境外進來都是個位數，現在一天幾十個，劍潭集中檢疫所已經爆滿了，一開始中央還沒有要設集中所，現在應該每個縣市都要設置加強型防疫專責旅館，專門收確診者，大概也不得不設，因為每天移入的實在太多，移入中防不設防，一定會破掉。

柯文哲也提到，以高雄為例，除了機場，其實港口也是破口，上輪船修理下來也等於是到國外，台灣不可能永遠鎖國下去，只是沒有想到，這一陣子境外確診幾十名。時間一拉久一定會有破口，意料中的事，他也沒有什麼抱怨，現在台灣島內每個地方都有感染，已經有社區感染，要面對這個現實。

對於台北燈節是否照辦？柯文哲說，他的態度是原則上照樣準備，有線上及線下，如果疫情嚴重，就限縮現場人數，疫情不嚴重，就放寬現場可以參加的人數，用線上現下整合方式，儘量讓社會的活動回到正常，但還是會依照疫情狀況調整，這是新常態的模式。

柯說，「台北燈節還是照辦，但會依照當時疫情狀況，調節現場人數，現場不能去，就看線上活動就好了」。

疫情 柯文哲 北市

相關新聞

差5分鐘險被匡列？柯文哲：若什麼都怕 乾脆在家打坐

北市今本土新增4例確診，其中三例為一家三口的房仲哥哥、圓山飯店西點女廚師妹妹、及媽媽確診，由於民眾黨昨原本要在圓山飯店辦...

本土疫情延燒！新北168房轉型集中檢疫中心 專責收治輕症、無症狀

國內疫情持續升溫，新北市長侯友宜說，為避免壓垮醫療量能，新北將徵用泰山區的防疫旅館，轉型設置集中檢疫中心，專責收治無症狀...

台北燈節改線上？柯文哲：燈節照辦 視疫情調整人數

本土疫情持續延燒，台北市出現有不明感染源，對於台北市防疫是否升級？2月11日將登場的台北燈節是否加嚴防疫？台北市長柯文哲...

禦寒商品問題多 新北市府抽查28％不合格

寒流來襲，保暖商品琳瑯滿目，新北市經發局抽查轄內商家貨品，總計579件，結果發現有162件標示不合格，不合格率達28%。...

板橋忠孝國中建地下停車場 議員憂動線讓交通打結

新北板橋區忠孝國中自2018年8月起陸續進行校舍整建，目前校舍大致已建造完成。新北市長侯友宜今日前往視察改建進度，藍綠議...

校園挖出古老楠木引爭議 新北：原則全部保存

板橋區忠孝國中校舍改建挖出沉積地底的古老楠木，校方原擬部分保留引爭議，新北市長侯友宜今天視察改建工程時表示，原則全部保存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。