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禦寒商品問題多 新北市府抽查28％不合格

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市經發局抽查市售保暖商品，發現不合格率高達28%。圖／新北市經發局提供
新北市經發局抽查市售保暖商品，發現不合格率高達28%。圖／新北市經發局提供

寒流來襲，保暖商品琳瑯滿目，新北市經發局抽查轄內商家貨品，總計579件，結果發現有162件標示不合格，不合格率達28%。經發局提醒，民眾在購買時也要注意商品的產地、品質及安全等，以免花大錢買到劣質品。

新北市經發局長何怡明表示，市售保暖商品推陳出新，例如發熱圍巾、發熱毯、電熱毯、保暖外套、保暖襪、手套等複合式發熱商品都深受大眾喜愛。市府為保障消費者權益，辦理專案抽查市售保暖商品。

經發局指出，本次抽查保暖商品，依所屬類型分為「服飾」、「織品」、「電器」，共抽查579件商品，有162件不合格，其中有58件為發熱圍巾、發熱毯、電熱毯，以未標示製造號碼及製造年份、商品原產地、注意事項或警語為主；其餘則為保暖外套、保暖襪、手套，以未標示製造商或進口商資訊、洗標、纖維成份、尺寸、產地等缺失為大宗。

經發局表示，他們將依「商品標示法」、「服飾標示基準」、「織品標示基準」、「電器及電子商品標示基準」等規定要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

保暖 圍巾

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