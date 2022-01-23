板橋忠孝國中建地下停車場 議員憂動線讓交通打結

新北板橋區忠孝國中自2018年8月起陸續進行校舍整建，目前校舍大致已建造完成。新北市長侯友宜今日前往視察改建進度，藍綠議員劉美芳與何博文皆對停車場出入口動線提出建議，認為上下課尖峰時間到時車流量太多，恐會讓校門口大塞車。交通局長鍾鳴時說，停車場已開工建造，現已不可能再做更動，但會針對交通標示再做停整。

有鑑於原老舊校舍牆面龜裂、鋼筋鏽蝕、混凝土脫落狀況嚴重，加上氯離子含量過高，基於安全考量，忠孝國中自2018年8月起陸續進行校舍整建，新北市及中央款共編列約11億3千多萬元，分成兩階段改建。改建工程先拆除部分校舍，興建第一階段工程，包括主校舍、行政大樓、活動中心與地下兩層停車場，第二階段拆除，闢建操場及學校活動空間。

為解決周邊停車問題，忠孝國中改建將地下停車場納入規劃，未來可供484輛汽車，93輛機車停放。不過今日侯友宜去視察時，議員何博文提出，停車場出入口開在校門口，到時上下課交通流量大，恐讓重慶街交通打結；議員劉美芳也說自己開車來，發現校門口僅是兩線道的馬路，側邊的校前街甚至只有一線道，交通規劃應再調整。

鍾鳴時表示，當初建造停車場時，有邀集當地里長、相關人員會勘，選出最佳位置，且停車場已開工建造，現在不太可能再做更動，未來將針對交通標示做調整，比如紅線、停車格及公車格作調整，也會安排在尖峰時間出動交通管制。