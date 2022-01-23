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校園挖出古老楠木引爭議 新北：原則全部保存

中央社 / 記者王鴻國新北23日電
新北市板橋區忠孝國中校舍改建挖出沉積地底的古老楠木，校方原擬部分保留引爭議；新北市長侯友宜23日視察改建工程時表示，市府會請專家學者做好評估，原則上希望能夠全部保存。中央社
新北市板橋區忠孝國中校舍改建挖出沉積地底的古老楠木，校方原擬部分保留引爭議；新北市長侯友宜23日視察改建工程時表示，市府會請專家學者做好評估，原則上希望能夠全部保存。中央社

板橋區忠孝國中校舍改建挖出沉積地底的古老楠木，校方原擬部分保留引爭議，新北市長侯友宜今天視察改建工程時表示，原則全部保存，讓古木變成教育和公共藝術

侯友宜上午視察忠孝國中校舍整建及地下停車場工程第1階段興建工程，了解校舍目前工程進度，並要求做好後續第2階段闢建操場及學校活動空間工程。

由於工程進行中曾挖出沉積地底，長10多公尺、胸徑3公尺的楠木類古木，判定樹齡約300多年，校方日前決議取部分古木結合公共藝術，其餘不予保存，引發爭議。

侯友宜接受媒體聯訪時對古木保存問題表示，珍貴的古木有歷史緣由及帶來珍貴記憶，市府會請專家學者做好評估，原則上希望能夠全部保存。讓古木變成一個教育跟公共藝術，成為值得學習的最珍貴禮物。

教育局長張明文表示，學校已規劃將古木納入公共藝術與設計計畫，化為學校教育與歷史的一部分，盡力保留，未來將結合學校相關課程予以活用，並將計畫送新北市公共藝術審議委員會審核及評估。

張明文強調，古木為校方興建歷程中重要標誌，除要求學校納入公共藝術規劃，未來可與校方共同結合學校興建歷史發展課程，撰寫古木出土源由、處理過程與教育價值等，妥善保存全貌，延續其歷史價值。

公共藝術 侯友宜

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