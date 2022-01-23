掌握春節返鄉車潮 新北警出動「無人機」觀察路況

春節9天連假將至，新北市警局交通大隊預判假期將陸續出現返鄉車流，已規劃警用無人機觀測轄內各重要道路交通樞紐，期盼能及早發現事故、交通違規、壅塞等情事。交大提醒，國道免收費時段為1月29日至2月6日每日0至5時，呼籲民眾多加利用。

新北交大表示，參考歷年連假車流狀況，今年春假加強國道（五股交流道、土城交流道）、台61與台64快速道路的交通路況觀測，將執行無人機空中路況查報，以制空視角掌控交通狀況，適時進行管制，機動調整警力部署。

新北交大也會與各級道路交控中心保持聯繫，透過協調調整號誌秒差、延長儀控綠燈秒數等方式加強疏導，並以警廣播報及資訊可變標誌等管道提供最即時交通資訊。