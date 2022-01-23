快訊

蔡英文把蔣經國當成蚵仔煎 只取保台麵糊 不要統一蚵仔

直播／亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明

掌握春節返鄉車潮 新北警出動「無人機」觀察路況

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導
新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供
新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供

春節9天連假將至，新北市警局交通大隊預判假期將陸續出現返鄉車流，已規劃警用無人機觀測轄內各重要道路交通樞紐，期盼能及早發現事故、交通違規、壅塞等情事。交大提醒，國道免收費時段為1月29日至2月6日每日0至5時，呼籲民眾多加利用。

新北交大表示，參考歷年連假車流狀況，今年春假加強國道（五股交流道、土城交流道）、台61與台64快速道路的交通路況觀測，將執行無人機空中路況查報，以制空視角掌控交通狀況，適時進行管制，機動調整警力部署。

新北交大也會與各級道路交控中心保持聯繫，透過協調調整號誌秒差、延長儀控綠燈秒數等方式加強疏導，並以警廣播報及資訊可變標誌等管道提供最即時交通資訊。

新北交大提醒，國道免收費時段為1月29日至2月6日的每日0至5時，呼籲民眾多加利用，避開車多時段。另外建議使用替代路線，行駛台64線銜接台61線往南，往宜蘭方向行駛台9線替代國道5號；國道短途替代道路請行駛台3線（土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向），避免使用國道高速公路。

新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供
新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供
新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供
新北交大將在春節連假啟動空拍機，以制空視角掌控交通狀況。圖／新北市警局交通大隊提供

國道 交大

延伸閱讀

阻絕亞旭群聚感染 新北市府盼各企業展開快篩

本土疫情升溫 盧秀燕取消春節發放小紅包行程

備戰年菜需求 漁業署：春節前5天增10%魚貨

台中無疫情 餐飲業者多觀望 做好防疫迎春節商機

相關新聞

北捷酒吐頻傳 憂成防疫破口？

年底尾牙季，社會倡導酒駕零容忍，許多人喝酒後改搭捷運，卻導致最近台北捷運酒後嘔吐事件頻繁，特別是疫情升溫，北捷清潔員只有...

阻絕亞旭群聚感染 新北市府盼各企業展開快篩

為阻絕亞旭電腦桃園廠員工群聚感染，新北市長侯友宜今天表示，亞旭電腦中和廠414名員工篩檢全數陰性，市府希望各企業展開快篩...

板橋迎春節 年貨大街滿額送

春節9天連假快到了，不少婆婆媽媽已經開始思考過年團圓時的佳肴食材，新北市板橋區兩場年貨大街，一處位在捷運府中站板橋農會、...

新板特區2處改建 正特區單坪估百萬

新北市板橋新板特區一處位市府大樓正對面精華地，原本店家林立，近日已有鐵皮圍籬圍起，準備將舊屋拆除改建新大樓，另一處靠近第...

五股成泰路 新北抓超速冠軍

新北市共有259支固定桿測速器，日前警方統整去年裁罰總數，以五股成泰路四段前照相桿取締8388件奪冠，另外淡水淡金路及新...

旅館轉社宅 北市已16家提申請

國際Covid-19疫情嚴重，春節期間防疫旅館一房難求，但是台北市已經有旅館業者，嗅到過年後可能將面臨到的業績低迷；也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。