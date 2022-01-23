阻絕亞旭群聚感染 新北市府盼各企業展開快篩

為阻絕亞旭電腦桃園廠員工群聚感染，新北市長侯友宜今天表示，亞旭電腦中和廠414名員工篩檢全數陰性，市府希望各企業展開快篩，可以保護別人也讓營業不受干擾。

受到亞旭電腦桃園廠員工染疫影響，新北市府衛生局昨天連夜針對亞旭電腦中和廠擴大採檢414人，其中包含支援桃園廠的68名移工，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測全數陰性。

侯友宜今天視察板橋忠孝國中校園新建工程時接受媒體聯訪表示，經過2次詢問，亞旭電腦中和廠原本都告知員工沒有去支援桃園，後來才被查出有去支援並重罰新台幣30萬元。

至於亞旭電腦隱瞞員工支援一事，媒體詢及是否因罰鍰金額太少。侯友宜表示，依法可處6萬元到30萬元，市府已經採取最重罰責，一切按照法律規定。

侯友宜強調，企業一定要自主做好防疫，市府除了會隨時不斷稽查，也希望企業在這段時間都要展開企業快篩，「保護自己，也可以保護別人」，更重要的可以讓營業不受到干擾，希望企業隨時跟市政府保持密切合作。