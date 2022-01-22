警察之友已捐6輛復康巴士 允諾明年再捐3輛

文傑建設公司董事長郭進源過去已捐4輛復康巴士，今天又以家人和公司名義，再捐贈2輛復康巴士給新北市政府，市長侯友宜代表市府受贈，感謝郭進源的善行，郭進源現場也承諾，明年再捐3輛復康巴士，希望讓更多有需要的人外出更便利。

郭進源表示，這是他第4度捐贈復康巴士，他回憶父親在世時及公司同仁小孩經常搭乘復康巴士，明白復康巴士帶給身心障礙者的便利，因此在2014年及2019年各捐贈新北市1輛復康巴士。

郭進源說，去年有感於高齡社會，許多失能長輩及身心障礙朋友因行動不便，出門一趟十分不容易，因此以母親郭許心、妻子楊美慧和公司名義捐贈2輛復康巴士給新北市政府，也作為分別於元月及12月生日的母親及太太的生日禮物。此次再捐贈2輛復康巴士，希望能使更多身心障礙者及失能長輩外出更為便利且更放心。

侯友宜表示，郭進源這份愛心，不只是份生日禮物，更是送給新北市民的新年賀禮，郭同時也是新北市警察之友會理事長，長期帶領民間團體為新北市治安及市民福祉出錢出力，感謝郭進源4度捐贈共6輛復康巴士，這次捐贈的2輛復康巴士是新北市第653、654輛，市府定會好好運用，持續打造無障礙及友善高齡化社會的生活環境。