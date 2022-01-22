公園升級旗艦版 汐止八大行星主題星際遊戲場啟用

自從汐止至基隆間自行車道完成後，吸引不少遊客，新北市政府高灘地工程管理處將原本的星座公園升級成旗艦版的星際遊戲場，今天啟用緊鄰星光橋，占地1.3公頃，以八大行星為主題，是一座全齡化共融遊戲場。

在星際遊戲場彷彿置身在浩瀚宇宙，以八大行星做多元性的空間規畫，有清涼一夏的水星戲水區、好玩的土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。

為了呈現出星際氛圍，還特別強化了夜間燈光的設計，讓整體遊戲空間在夜晚呈現出科技星光效果；另利用水星用心打造出的戲水區，讓小朋友們可以從陸上玩到水上，入口處的星際補給站可提供輕食飲料等服務，便民的景廁也化身成太空休息站，每個角落都感受到無限創意。

新北市長侯友宜今天下午參加啟用儀式，他表示，市府團隊近年來致力於汐止地區建設，努力打造民眾友善、共融及多元河濱遊憩空間，包括興建星光橋、五堵舊隧道串接至基隆市區的自行車道、建成遊戲場及星際遊戲場等，努力帶動地區發展，強化休閒遊憩功能，讓在地幸福氛圍更加有力更加有感。

市府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間。

現場民眾廖先生表示，這裡有星光橋，現在又有星際遊戲場可以玩，可以帶孩子騎腳踏車來個雙星小旅行，沿路欣賞風景又能休閒玩樂，很不錯，小朋友也很開心。

星際遊戲場交通資訊如下：

1.五堵火車站鄉長路一段出口=>轉U-BIKE延汐止基隆河自行車道=>上星光橋=>右轉星光橋鐵馬驛站=>直行100公尺即可到達。 2.五堵火車站鄉長路一段出口=>轉U-BIKE沿鄉長路一段於第一個紅綠燈左轉上新長安橋=>下橋左轉鄉友街=>鄉長路左轉=>長安橋頭第一個巷子右轉直行300公尺即可到達。 3.星際遊戲場於新北市汐止區江長抽水站旁，民眾可自行行駛國道一號經汐止貨運車連絡道，或經大同路二段接鄉長路一段，即可到達。 4.星光停車場：汐止區長江街190號旁。

汐止八大行星主題星際遊戲場啟用，星際氛圍加星光效果。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

汐止八大行星主題星際遊戲場啟用，星際氛圍加星光效果。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供

汐止八大行星主題星際遊戲場啟用，星際氛圍加星光效果。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供