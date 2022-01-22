聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市50格時段禁停車格增設智慧柱 偵測違停秒開單
為提供民眾即時路邊停車資訊及即時繳費功能，台北市停車管理工程處自1月28日起，於內湖區、大同區等7個路段，新增50格路邊時段性禁止停車格智慧停車柱，可偵測車輛停入並自動開單，最高處1200元罰鍰；若現場以悠遊卡支付停車費，可享前10分鐘免費及停車費95折優惠。
北市停管處近日在內湖區行愛路169號前、港華街、麗山街、成功路3段、民權東路六段、中山區民生西路及大同區錦西街等7個路段，共設置50格路邊時段性禁止停車格位之智慧停車柱，停車柱具影像辨識及車輛感測功能，可偵測車輛入停並自動開單。
另外，停管處也祭出優惠，現場使用悠遊卡及Pay.taipei智慧支付繳費，可享停車前10分鐘免費及停車費95折優惠，並同步啟用前述路段科技執法違規採證功能，以降低違規停車影響交通。
停管處表示，民眾可於標註格位號碼之智慧停車柱檢視停車資訊，如現場未繳費，也可於駛離停車格，10分鐘後再使用手機於智慧支付平台查繳，或至4大超商繳費、綁定銀行、電信業者代扣繳等方式繳費。
除了繳費功能外，智慧停車柱將針對目前時段性禁止停車格位「停車時間、車種不依規定」的違規車輛進行採證，以科技設備於全時段自動偵測取締，並依「道路交通管理處罰條例」停車時間、車種不依規定，處600元以上、1200元以下罰鍰。
停管處建議，使用智慧開單設備可透過「北市好停車App」查詢路邊停車格位即時資訊，同時科技執法違停採證還能遏止違規停車，以維行車安全及交通順暢，裝設智慧柱還有警語「科技執法違停取締」標誌，民眾要多加注意停車時段，避免荷包失血。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言