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妻住院廟公睡神壇下守護30尊神像 民代媒合社福來打掃

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供

農曆年將至，家戶打掃迎新年，台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌；鄰長通報立委張廖萬堅與市議員林祈烽，協助轉贈神壇神像，通報社會局媒合社福機構，將協助林爺爺修繕漏水屋頂、打掃房舍，讓他安心過年。

林祈烽說，他接獲鄰長通報，76歲的林爺爺與妻子租屋，屋內神明廳作為私人神壇，由於林爺爺早年曾任乩童，供俸30多座神像，每月靠7千多元老人低收補助生活，妻子去年受傷昏迷住院，他年邁無力打掃，長期睡在神壇下，更積欠房東1年房租未繳。

今天上午，市議員林祈烽與社會局等人到林爺爺住所，捐贈麥片、包子、罐頭、餅乾和便當等物資，媒合政府及外界資源、清掃住家，部份神尊轉贈有緣信徒，迎回家中供奉。

林祈烽服務處表示，林爺爺家中有30多尊神像，他感慨年紀老了以後無力再供奉這些神明，一度有意將所有神尊送給服務處的助理，或是轉贈給鄰居，在部份神像轉贈後，他看到神桌上神明變少，又頗為傷感，堅持剩餘20多尊神像要供奉到最後一刻，令人感佩。

台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
台中市76歲林爺爺開私人神壇，因妻子住院，住所簡陋、漏水，年紀大的他為照顧30多尊神像，睡在神壇下，貧困生活陷入渾沌。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
市議員林祈烽(右二)與社會局等人到林爺爺(右一)住所，捐贈麥片、包子、罐頭、餅乾和便當等物資。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供
市議員林祈烽(右二)與社會局等人到林爺爺(右一)住所，捐贈麥片、包子、罐頭、餅乾和便當等物資。圖／立法委員張廖萬堅與市議員林祈烽聯合服務處提供

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