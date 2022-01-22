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「方寸間最美的人」新書 陳清貴記錄生命故事

中央社 / 記者黃旭昇新北22日電

「方寸間最美的人」新書發表會，作者陳清貴今天分享22個慈悲喜捨、不畏逆境的奮鬥故事，最讓他感動是新莊的葉勝子，她撿拾資收物到手指變形，省吃儉用卻捐上百萬元復康巴士

遠景出版社發行的「方寸間最美的人」新書，收錄每年捐贈新台幣2000萬元、持續11年行善的「無名氏」；從事資收的葉勝子阿嬤慈悲喜捨，捐贈輛復康巴士等故事。

陳清貴曾任記者及前台灣省議員陳照郎秘書、三重市長秘書、現任新北市政府社會局機要專員，他在書中記錄11年來見聞，擷取22名感人事蹟撰寫成書。新書發表會今天在新北市立圖書館舉辦，多名書中主角等都到場分享。

新北市立圖書館館長王錦華、社會局長張錦麗與會表示，令人感動的故事主角是推動社會福利舵手，書中可重溫這些背後令人感動的故事，有些是單親媽媽卻熱心公益，投入社團造福更多同樣遭遇的人，希望透過閱讀傳遞溫暖。

陳清貴指出，他長期養成以筆與鏡頭記錄的習慣，令人感動的事畢生難忘，經重新採訪撰寫許多不為人知的故事，也對書中主角的生命韌性感動。

陳清貴在分享會中如數家珍說，他從魏廷亘小學參加「愛在畫中」獲獎開始，一路追蹤到魏廷亘大學畢業成為一名自閉症畫家的創作歷程。

三峽普賢寺住持釋宗道法師看到書中魏廷亘在困頓的環境中，飽受霸凌仍不放棄執著藝術，當場以新台幣20萬元資助魏廷亘；前新北市府秘書長許育寧計畫為魏廷亙舉辦個展，鼓勵魏廷亘繼續創作。

陳清貴說，最讓他感動是新莊的葉勝子阿嬤，她媲美台東的賣菜阿嬤陳樹菊；葉勝子撿拾寶特瓶、綑綁舊報紙回收，連手指頭都變形，葉勝子省吃儉用卻捐出上百萬元的復康巴士，且又儲存了6年積蓄，希望可再捐贈1輛復康巴士。

在八仙樂園塵爆事件中受傷、奮發向上的黃博煒今天坐著輪椅到場，他接受媒體訪問時表示，感謝陳清貴在許多場給予協助與鼓勵，書中人物的描述就是善的循環，與人間最美麗的風景。

詩人路寒袖到場指出，人性的良善美好有磁吸效應，書中人物展現美好的詩篇，作者希望能讓更多世人看見人性光輝與真情，希望以更多關愛感恩，成就良善社會。

巴士 阿嬤

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