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蘆洲捷運聯開宅管理費喊漲 議員要求捷運局分攤

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
標榜到站就到家的蘆洲捷運聯開宅「希望城市」。圖／「希望城市」提供
標榜到站就到家的蘆洲捷運聯開宅「希望城市」。圖／「希望城市」提供

標榜到站就到家的蘆洲捷運聯開宅「希望城市」，上波疫情過後預定今年調漲管理費，由每坪45元調高為60元，一口氣漲三成。議員林亮君接獲租客陳情後認為，捷運局將調漲的管理費費用全數由承租人吸收，顯然已違反消保法。對此，捷運局表示，檢討後將依承租戶10％，捷運局90%之比例，分攤調漲管理費。

林亮君說，北市捷運局工程是公部門「包租公」之一，轄下管理大批捷運聯開房產，其中「希望城市」共521戶租戶，她去年陸續接獲多位住戶陳情，管委會預定今年調漲管理費，由原先每坪45元調高至60元，讓租客突然增加財務負擔。

林亮君指出，過去行政院消保處曾經做出函釋，認定公部門向社會大眾出租社宅等住宅，具有企業經營者身分，適用消保法及相關定型化契約應記載及不得記載事項，管理費若無內含於租金，收取管理費的額度應記載於租賃契約內，但捷運局並未在租約內載明管理費費率。

林亮君說，經過與法務局消保官室、捷運局召開協調會，捷運局與「希望城市」住宅租客之間，適用消保法及相關規定，捷運局應遵守，她也要求捷運局一併檢討其他聯開出租房產是否有類似問題。另外，近來台北房價高漲，以租屋作為居住選擇的民眾越來越多，市府除了持續推展社宅、調整稅率、包租代管等措施，以實現居住正義。

捷運局資財室課長林萬融指出，「希望城市」最初估算合理管理費是每坪70元，107年開始出租，當時租客不多，物業管理公司尚未進駐，加上電梯、消防等公設還沒有點交，支出由建商負責，只向承租人收取每坪45元的管理費，但去年因社區住戶增加，幾達滿租，物業管理公司也開始進駐，經區權人會議及管委會通過，調漲管理費為每坪60元。

林萬融也說，捷運局與法律顧問研議後，確認「希望城市」案例適用消保法相關規定，因此依承租戶10％，捷運局90%之比例分攤調漲部份，也就是承租戶僅須負擔每坪1.5元漲幅，其餘13.5元由捷運局自行吸收。目前也僅蘆洲聯開宅須調漲管理費。

捷運 承租人 社宅

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