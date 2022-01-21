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泰雅博物館特展 重返烏來歌舞盛況歷史時空

中央社 / 新北21日電

新北市烏來泰雅民族博物館「烏來歷史的流轉記憶」特展將於28日展出，透過典藏舊時影像以參與歌舞表演的族人視角，回顧過往烏來觀光發展歷程，適合春節探訪尋找烏來歷史記憶。

新北市府原住民族行政局長羅美菁今天在記者會表示，民國50年代後，風景優美的烏來開啟觀光之路，富盛名的「清流園」及「山胞觀光股份有限公司」所形成的「烏來山地文化村」，提供南勢溪流域遊憩產業發展的契機。

羅美菁說，烏來泰雅族人創立「清流園」招募當地泰雅女性籌組山地歌舞團，也開啟不同於政府主導且深獲國際觀光客喜愛的山地歌舞表演；後期，因應日本觀光客與日俱增，因此結合原住民文物、藝品販售中心及歌舞表演，改為「山胞觀光股份有限公司」。

不過，該公司於80年代於惡火中毀壞，烏來也因後續嚴重呼吸道症候群（SARS）疫情衝擊，在地的歌舞觀光盛況漸成歷史陳跡。

羅美菁表示，烏來觀光產業並帶動雲仙樂園、高空纜車的興建，更讓當年烏來山地歌舞觀光事業，台灣原住民族樂舞的樣貌逐漸成形。

今天記者會現場由羅美菁將印有40年前周彭玉鳳（Sayun Yuraw）女士照片的紀念盤，交給周彭玉鳳本人。當年負責編舞的老師高秋梅（Piling Yukan）講述編舞的過程表示，以前為展現專業，對舞團的訓練相當嚴格，藉此維持表演品質。

原民局說，1月28日起辦理「Mzyugi Ulay舞熠烏來－烏來歷史的流轉記憶」特展，展覽各單元包括「觀光的輪廓」、「歡迎來到山地文化村」、「與山城共舞」及「時代的迴聲」，讓人重新回味烏來觀光發展的黃金時代，展期持續至12月31日。

烏來 原住民

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