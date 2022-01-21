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北市府：春節將屆 建國花市1月22日起連續營業

中央社 / 台北21日電

北市產發局今天指出，農曆春節將屆，建國花市自22日至31日止，連續營業10天；22日當天有日本松江大根島牡丹花開幕展等活動，呼籲民眾進花市時，配合防疫措施。

台北市政府產業發展局發布新聞資料表示，建國花市在農曆春節前夕延長營業時間，22日至30日營業時間自上午9時至晚上8時、31日至晚上6時止。

產發局指出，建國花市在22日將舉辦日本松江大根島牡丹花開幕展，並展示2公尺高「防疫虎爺將軍」主題花卉，之後陸續推出花藝設計、盆栽組合設計等講座課程。

產發局表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾進入建國花市應全程戴口罩，並配合現場工作人員指引，包含遵守實聯制、量體溫、噴酒精。建國花市延長營業時間舉辦相關活動，民眾可至產發局官方網站查詢。

日本 北市 春節

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