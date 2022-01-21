粉嫩富士櫻提早開 汐止長青里長家成景點

汐止區長青里長陳建興不但茶葉蛋有名，每天櫻花盛開，里長伯的家也成了景點，家裡種了20年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞，還有拍照，幾乎成了觀光景點，而今年櫻花早開，現在淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美。

長青里長陳建興指出，每一年家裡的櫻花開大部分都在春節左右，今年因為氣候變遷的問題有點提早開，現在正是盛開的時候，今年種的兩棵都一起開了，連外面道路邊的櫻花也都陸續綻放，未來如果包括社區也都種一些富士櫻，如果山上的富士櫻都同時開一定更美，也能吸引更多賞花遊客。

民眾說，里長伯家的櫻花每年都開的比較漂亮，而且會比別人早開，還蠻喜歡來這裡欣賞櫻花，所以，也都會帶女兒來拍照，在門口拍照還蠻漂亮的。

五指山上，沿路的櫻花已經陸續盛開，甚至有些已經滿開，粉色櫻花在綠色邊坡上綻放好吸睛，而轉進巷子裡，里長家的富士櫻搭配建築物很有日本風，現在淺粉色的花朵，幾乎開滿整個枝頭，每年花開，總是吸引好多人來欣賞，拍照留念，幾乎成了觀光、打卡景點。