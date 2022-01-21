淡水祖師廟助低收戶 邀大師揮毫送春聯
農曆年節將近，淡水的清水巖祖師廟裡人聲鼎沸，相當熱鬧，廟方請來書法老師家，到廟裡來揮毫，要來贈送春聯給前來參拜的信眾，而另一頭，祖師廟也發放慰問金，給淡水區內的低收入戶，廟方表示希望藉此宏楊祖師爺濟世救人的精神。
淡水清水巖祖師廟主委李宗燦表示，當天是農曆十二月十五，因此廟裡也有舉辦法會，但因應國內疫情，也要做好防疫工作，除了將活動移到廟前戶外來舉辦，民眾也需要戴口罩，廟方也安排人力來消毒，而這一次除了找來書法老師發放春聯之外，更針對區內的低收入戶，進行紅包的發放，每一戶最高可以領取最少1千5百元的紅包，共有8百多戶，共發出近120萬元，希望能夠幫助弱勢。
到處掛滿了春聯，讓祖師廟充滿了濃厚的過年氣氛，廟方表示，廟裡的錢都是由信眾捐獻而來，距離農曆春節剩下最後1周，藉由這樣關懷弱勢的活動，祖師廟也希望達到拋磚引玉的效果，能夠喚起更多的愛心，讓社會更加溫暖。
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