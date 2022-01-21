快訊

太魯閣受害家屬罵「還我女兒命來」 李義祥獲釋後磕頭道歉

淡水祖師廟助低收戶 邀大師揮毫送春聯

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水的清水巖祖師廟請來書法老師家，到廟裡來揮毫，也發放慰問金，給淡水區內的低收入戶 圖／紅樹林有線電視提供
淡水的清水巖祖師廟請來書法老師家，到廟裡來揮毫，也發放慰問金，給淡水區內的低收入戶 圖／紅樹林有線電視提供

農曆年節將近，淡水的清水巖祖師廟裡人聲鼎沸，相當熱鬧，廟方請來書法老師家，到廟裡來揮毫，要來贈送春聯給前來參拜的信眾，而另一頭，祖師廟也發放慰問金，給淡水區內的低收入戶，廟方表示希望藉此宏楊祖師爺濟世救人的精神。

淡水清水巖祖師廟主委李宗燦表示，當天是農曆十二月十五，因此廟裡也有舉辦法會，但因應國內疫情，也要做好防疫工作，除了將活動移到廟前戶外來舉辦，民眾也需要戴口罩，廟方也安排人力來消毒，而這一次除了找來書法老師發放春聯之外，更針對區內的低收入戶，進行紅包的發放，每一戶最高可以領取最少1千5百元的紅包，共有8百多戶，共發出近120萬元，希望能夠幫助弱勢。

到處掛滿了春聯，讓祖師廟充滿了濃厚的過年氣氛，廟方表示，廟裡的錢都是由信眾捐獻而來，距離農曆春節剩下最後1周，藉由這樣關懷弱勢的活動，祖師廟也希望達到拋磚引玉的效果，能夠喚起更多的愛心，讓社會更加溫暖。

淡水 春聯 低收入戶

延伸閱讀

救國團台南關廟團委會公益春聯義寫 南瀛書法學會響應

中和公所32位大師揮毫春聯 「得來速」發放迎新春

淡水北新里結合企業做愛心 助弱勢過好年

淡水藝文步道啟用 逛公園也能讀文學作品

相關新聞

粉嫩富士櫻提早開 汐止長青里長家成景點

汐止區長青里長陳建興不但茶葉蛋有名，每天櫻花盛開，里長伯的家也成了景點，家裡種了20年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞，還有拍照，幾乎成了觀光景點，而今年櫻花早開，現在淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美。

年節將至送暖 新北市急難救助會捐300份物資助弱勢家庭

新北市急難救助會響應新北好日子愛心大平台，在農曆年前致贈年節物資以及全聯禮券1000元300份，市值超過75萬元，希望能...

萬大中繼市場攤位抽籤 攤商怨看嘸平面圖：連門都沒有

台北第一果菜批發市場中繼市場即將完工，台北農產公司近日安排攤商抽攤位。不過有攤商指出明明4月才啟用，18日就先抽籤，還規...

新北振興加倍奉還第2波得主公布 2月抽保時捷電動車

新北振興加倍奉還「登錄發票抽獎」，今第二波抽獎，送出NISSAN汽車、GOGORO、iPhone 13等總價值600萬元...

新北加倍奉還第二波抽獎名單出爐！3230位幸運兒喜領發財金

　新春財神拜早年，總計3,230位幸運民眾提前領紅包啦!，今(21)日以財神爺跳加官，為新北振興加倍奉還第二波「登錄發票抽獎」活動熱鬧開場，最後手持卷軸「平安祥虎」象徵未來一年都將「平安尚好」，現場充

北市總預算卡卡 政黨協商將創歷時最久

台北市議會下午繼續針對今年市府總預算進行政黨協商，今天已經進入第五天，但協商結果遲遲無法出爐，預計下周再戰。不過綠營針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。