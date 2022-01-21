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福運旺來 汐止議員發送總統聯名款春聯

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪準備小英總統聯名款春聯，將在1/23(日)在汐止濟德宮發送。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪準備小英總統聯名款春聯，將在1/23(日)在汐止濟德宮發送。 圖／觀天下有線電視提供

過年到了，家家戶戶貼春聯添喜氣，新北市議員張錦豪今年準備小英總統聯名款春聯，將在1/23(日)在汐止濟德宮舉辦寫春聯送春聯活動，也邀請民眾現場索取。

新北市議員張錦豪表示，今年農曆春節快到了，家家戶戶都在準備過新年，今年特地準備了總統、副總統聯名的福運旺來春聯，這幾天已經在中正市場、金龍市場去沿路發放，接下來在這個星期日，在濟德宮有一場寫春聯活動，現場也會贈送總統聯名款的春聯，給汐止的民眾，也歡迎在地的民眾有需要的話，可以到汐止的服務處新昌路55號，歡迎大家來索取。

濟德宮舉辦迎新送舊贈春聯，每年都吸引不少民眾參加，1/23日也邀請了七位書法大師現場揮豪寫春聯，另外，新北市議員張錦豪與總統聯名款福運旺來春聯，也會在現場發送，歡迎民眾索取，帶回家佈置、增添年節喜氣。

春聯 汐止

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