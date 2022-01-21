寒冬送暖 汐止江北里加碼低收戶紅包棉被

過年前處處有溫暖，汐止區江北里持續募集愛心，有感於疫情期間有些貧困家庭比較不好過，所以，今年募集了3000多公斤的白米，另外，針對低收戶還加碼發紅包及棉被，並且趕在過年前今(21)日舉辦寒冬送暖活動，希望弱勢家庭都能平安過好年。

江北里長謝祚敏表示，很感謝善心人士所捐贈的物資米，今年包括有金環太子會提供棉被要給低收入戶，還有企業家老闆發放低收入戶紅包一千元，寒冬送暖，今年比較特別的就是募的比去年還多，善心人士認為因為疫情的關係生活上比較艱困，所以，今年一樣發放3公斤的米五包共15公斤，去年募的白米總共是2280公斤、今年是3360公斤，多了1080公斤，讓大家過一個溫暖的年。

汐止區長陳健民指出，里長結合在地的企業家還有善心人士共同致贈棉被還有米跟紅包給江北里需要的民眾，希望大家可以開開心心過年，今年來也致贈市長的平安祥虎春聯，祝福大家平安最好。

寒冬送暖，市議員白珮茹服務處也到場關心，發送春聯及口罩，並且肯定各界愛心幫助弱勢，而汐止區長陳健民也發送給每個人一份新北市政府的平安祥虎春聯，值得一提的是，疫情期間愛心不減反增，有感於大家過的辛苦，今年愛心白米足足比去年多了一千公斤，年前送暖，也讓民眾很感謝。