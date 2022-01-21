石門樂齡書法班敦親睦鄰 為民寫春聯

隨著年節的腳步接近，石門國小樂齡書法班老師與學員們也開啟了敦親睦鄰的行程，來到金山萬里地區農會擺攤為民寫春聯，發揮自己的所學專長，寫下一張張喜氣的春聯，提供民眾新的一年除舊佈新。

石門國小校長蔡清寬說，樂齡書法班的老師與學員，每週上課都很專心、認真的練習寫字，到了年節前，特別走出教室來展現平日裡的練習成果，為民眾服務寫春聯，而除了萬金地區，下週還會回到石門服務，要將年節的喜慶透過春聯帶給鄉親。

金山區農會秘書梁忠宏表示，其實過年前與石門國小樂齡書法班合作，敦親睦鄰來到農會裡為民眾寫春聯，已經持續好幾個年頭，今年在金山的活動現場，還有區長與市議員來到現場與民同樂，相當熱鬧，而農會也相當感謝老師及學員們每年都來為民服務，讓到農會洽公的民眾擁有更多元的服務內容。

不僅僅是到金山、萬里地區服務，下週一24日也將會回到家鄉石門，為石門的鄉親服務寫春聯，石門國小樂齡書法班的老師與學員，發揮自己所學，寫下一字字的祝福，要將年節的喜慶帶給萬金石三區的大家。