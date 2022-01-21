年節將至送暖 新北市急難救助會捐300份物資助弱勢家庭

新北市急難救助會響應新北好日子愛心大平台，在農曆年前致贈年節物資以及全聯禮券1000元300份，市值超過75萬元，希望能讓弱勢家庭平安過好年，預計有300戶家庭受惠。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，從2014年起，每逢歲末皆會邀請弱勢家戶共同參與溫馨圍爐夜，一同感受過節的氣氛。自去年起，因疫情嚴峻，改以發送物資及禮券方式，期能紓緩弱勢家庭年節的經濟壓力。今年又逄疫情，更感受到在疫期期間大家的生活辛苦，尤其是申請急難金的家戶也與日俱增，在這疫情肆虐及氣溫急凍的年關，透過物資發送的關懷，希望帶給弱勢家庭滿滿的幸福及溫暖。

目前1歲多的樂樂和8個月大琪琪，父親過往曾因案入獄，尋找工作四處碰壁，母親需要一邊工作一邊照顧樂樂和琪琪，生活壓力快把他們壓得喘不過氣，也因積欠房租遭房東趕出，只能帶著樂樂和琪琪流落街頭。

社會局表示，在社工協助下媒合居住資源，使樂樂一家能在寒冷的冬天裡有個短暫的棲身之所，社工也陪同媽媽找尋租屋處和媒合新北市急難救助會的急難金及年節物資，除了讓樂樂一家能順利租房、安心過年外，也讓他們感受到社會的溫暖及愛心。

副市長劉和然表示，新北市急難救助會長期關注需要協助的弱勢民眾，從2005年創會迄今16年，不僅長期服務在地民眾，也與市府緊密合作，彈性協助各式福利服務包含協助社工媒合無障礙計程車，及提供頓失依靠的家庭一個暫時棲身的庇護所。市府未來將持續與新北市急難救助會合作，透過公私部門的資源結合，為社區提供更完善的服務。