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三興天橋地板剝落引民怨 北市：27日前修復完成

中央社 / 台北21日電

北市議員簡舒培今天指出，市民陳情臨江街夜市旁三興天橋橋面地板嚴重剝落影響安全，引發民怨。北市新工處表示，水氣滲入導致剝落，影響行人感到抱歉，27日前修繕完畢。

民進黨籍台北市議員簡舒培今天在鄰近臨江街夜市、三興國小前的三興天橋召開記者會。她接受媒體聯訪時說，接獲附近居民陳情，上週行經天橋時，發現橋面有多處坑疤，用手一碰，水泥地板就輕易掉落。

簡舒培指出，調閱資料發現，三興天橋美化工程是去年3月完工、7月驗收，工程費約新台幣500萬元，但已驗收工程事後卻出現多處橋面地板剝落狀況，工程品質令人憂慮。

她說，國小學童下課時會走三興天橋，橋面地板有多處坑疤，新工處事後雖在修繕處放交通錐，提醒行人，若民眾或學童未注意或天雨路滑，恐影響安全，要求盡快改善。

出席記者會的台北市新建工程處南區工務所主任王明輝指出，三興天橋美化工程是去年3月完工，橋面地板剝落應是近期雨天緣故，因水氣滲入，導致剝落，已要求廠商立即清除、修復，預定27日前完成。

他說，三興天橋橋面地板剝落共5處，每處面積約半輛機車大小，還有零散剝落處，後續將依標準程序施作、修繕，且保證不會再發生橋面地板剝落狀況。

新工處發布新聞資料指出，三興天橋地板尚在保固期內，至於地板局部破損，廠商原排定20日進行最後修復，因下雨無法進行，天候良好就立即進場施工。

北市 簡舒培

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