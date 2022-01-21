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萬大中繼市場攤位抽籤 攤商怨看嘸平面圖：連門都沒有

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
未來台北第一果菜批發市場的零售攤商將搬遷至中繼市場內繼續營業，但協議書內容、抽籤過程都引發攤商不滿；照片為中繼市場零批場。記者鍾維軒／攝影
未來台北第一果菜批發市場的零售攤商將搬遷至中繼市場內繼續營業，但協議書內容、抽籤過程都引發攤商不滿；照片為中繼市場零批場。記者鍾維軒／攝影

台北第一果菜批發市場中繼市場即將完工，台北農產公司近日安排攤商抽攤位。不過有攤商指出明明4月才啟用，18日就先抽籤，還規定2月底前能自行協商換位，但中繼市場還沒完工，根本沒人知道抽到的攤位在哪，平面圖連門口也沒標示，「明明可以年後妥善處理，不知道在趕什麼？」水果攤商則在籌備自救會，串連蔬菜攤商，預計年後針對協議書不合理之處進行抗爭。

北農主秘路全利回應，市場改建有既定期程，工程公司預計2月19日將中繼市場交接給北農，3月21日要完成搬遷，然後舊市場就會拆除重建，而且攤位位置圖事前公開，既然業者認為平面圖難以理解，未來會以實際看見攤位為主讓攤商充分明瞭，但還是要先進行抽籤，預定2月25日確定攤位，因此在2月19日到25日間，攤商可以確認位置進行交換。

李姓蔬菜攤商表示，北農新規章要求承銷人每日至少要有400公斤或1萬元的銷售量，若不同意簽協議書則無法參與攤位抽籤，即使對內容不滿，大家也只能摸摸鼻子簽下，不然連生意都不用做了，不過一般合約都能看7天再決定，結果北農不到7天就要求交回，趕在18日抽籤。

李姓攤商也指控，北農提供的平面圖不清不楚，連門的位置在哪都不知道，攤位還只有2.4公尺*2.4公尺，「買預售屋還有模型可以看，抽完攤位還不知道在哪」，明明4月清明節前後才會開始啟用，難以理解為何要這麼趕，難道不能先讓攤商看過實際攤位，再決定和誰換嗎？要求北農延期也不予理會。

劉姓水果攤商說，因為北農制訂的規則恐剝奪攤商生存權，因此正在串連果、菜雙邊的攤商籌組自救會，年後正式成立，主張公會與北農的協調書內無效，要求高層傾聽基層攤商的聲音，否則將有40%的人無法生存。

路全利說，市場改建有既定期程，2月19日中繼市場交付北農、3月21日完成搬遷，北農要求攤商要在2月25日之前確認攤位，所以在2月19日到25日之間還有時間可以看見實際攤位狀況，屆時就能造冊備查。

路全利也強調，北農事希望可以活絡市場，才訂定新的標準，2020年到2021年的平均日交易量，都在615公斤到1076公斤、2萬2000元到6萬3000元，因此有8成攤商可以達到目標，也會定期通知承銷人業績狀況，原則上每3個月通知一次，若整體環境或攤商有特殊狀況，也會調整作法，維護承銷人權益。

北農 自救會 清明節

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