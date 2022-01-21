萬大中繼市場攤位抽籤 攤商怨看嘸平面圖：連門都沒有

台北第一果菜批發市場中繼市場即將完工，台北農產公司近日安排攤商抽攤位。不過有攤商指出明明4月才啟用，18日就先抽籤，還規定2月底前能自行協商換位，但中繼市場還沒完工，根本沒人知道抽到的攤位在哪，平面圖連門口也沒標示，「明明可以年後妥善處理，不知道在趕什麼？」水果攤商則在籌備自救會，串連蔬菜攤商，預計年後針對協議書不合理之處進行抗爭。

北農主秘路全利回應，市場改建有既定期程，工程公司預計2月19日將中繼市場交接給北農，3月21日要完成搬遷，然後舊市場就會拆除重建，而且攤位位置圖事前公開，既然業者認為平面圖難以理解，未來會以實際看見攤位為主讓攤商充分明瞭，但還是要先進行抽籤，預定2月25日確定攤位，因此在2月19日到25日間，攤商可以確認位置進行交換。

李姓蔬菜攤商表示，北農新規章要求承銷人每日至少要有400公斤或1萬元的銷售量，若不同意簽協議書則無法參與攤位抽籤，即使對內容不滿，大家也只能摸摸鼻子簽下，不然連生意都不用做了，不過一般合約都能看7天再決定，結果北農不到7天就要求交回，趕在18日抽籤。

李姓攤商也指控，北農提供的平面圖不清不楚，連門的位置在哪都不知道，攤位還只有2.4公尺*2.4公尺，「買預售屋還有模型可以看，抽完攤位還不知道在哪」，明明4月清明節前後才會開始啟用，難以理解為何要這麼趕，難道不能先讓攤商看過實際攤位，再決定和誰換嗎？要求北農延期也不予理會。

劉姓水果攤商說，因為北農制訂的規則恐剝奪攤商生存權，因此正在串連果、菜雙邊的攤商籌組自救會，年後正式成立，主張公會與北農的協調書內無效，要求高層傾聽基層攤商的聲音，否則將有40%的人無法生存。

路全利說，市場改建有既定期程，2月19日中繼市場交付北農、3月21日完成搬遷，北農要求攤商要在2月25日之前確認攤位，所以在2月19日到25日之間還有時間可以看見實際攤位狀況，屆時就能造冊備查。

路全利也強調，北農事希望可以活絡市場，才訂定新的標準，2020年到2021年的平均日交易量，都在615公斤到1076公斤、2萬2000元到6萬3000元，因此有8成攤商可以達到目標，也會定期通知承銷人業績狀況，原則上每3個月通知一次，若整體環境或攤商有特殊狀況，也會調整作法，維護承銷人權益。