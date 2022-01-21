新北振興加倍奉還第2波得主公布 2月抽保時捷電動車

新北振興加倍奉還「登錄發票抽獎」，今第二波抽獎，送出NISSAN汽車、GOGORO、iPhone 13等總價值600萬元等好禮，加倍奉最後一波抽獎活動將於2月21日辦理，並抽出第3波頭獎Luxgen7人座汽車，以及加碼抽保時捷電動車。

新北市副市長劉和然表示，去年10月推動新北振興加倍奉還抽獎活動至今，吸引近百萬人參加，累計發票登錄張數高達316萬張、登錄金額逾56億元。近期疫情嚴峻，提醒民眾除注意安全防疫外，也可透過線上採買新北店家商品，線上購買商品的發票也可以參加抽獎活動。

今第二波抽獎活動，抽出汽、機車，iPhone 13、PS5、iPad、Switch等獎項，累計3230位民眾中獎。中獎名單將以簡訊、Email通知中獎民眾，並同時公告於新北振興加倍奉還網站。

新北加倍奉還總計有3波抽獎活動，兩波發票抽獎活動累計超過7千位民眾幸運中獎，送出獎項金額逾1300萬元，最後1波抽獎活動將於2月21日辦理，並抽出第三波頭獎Luxgen URX 七人旗艦款精裝版，以及加碼抽保時捷 Taycan電動車。

經發局補充，民眾只要在新北市單筆消費滿300元，就可以參加發票登錄抽獎活動，110年10月8日至111年2月15日，發票登錄金額累計滿2000元，壓軸抽保時捷電動車，學生身分則再加碼抽200台iPad及150台AirPods。還沒登錄發票參加滿額抽獎，趕緊註冊成為新北加倍奉還一員，即可把握最後一波中獎機會。