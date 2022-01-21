新北加倍奉還第二波抽獎名單出爐！3230位幸運兒喜領發財金

新春財神拜早年，總計3,230位幸運民眾提前領紅包啦!，今(21)日以財神爺跳加官，為新北振興加倍奉還第二波「登錄發票抽獎」活動熱鬧開場，最後手持卷軸「平安祥虎」象徵未來一年都將「平安尚好」，現場充滿濃厚年節氣氛。第二波抽獎，由新北市府副市長劉和然送出「NISSAN KICKS 智行旗艦精裝版」、「GOGORO電動機車」、「iPhone 13」總價值超過600萬元等好禮，活動持續到2月15日止，歡迎民眾來新北消費，登錄發票抽大獎。

財神爺跳加官，為新北市振興加倍奉還第二波活動開場。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

新北市副市長劉和然表示，自去(110)年10月推動新北振興加倍奉還抽獎活動至今，獲得民眾熱烈的響應，吸引近百萬人參加，累計發票登錄張數高達316萬張、登錄金額逾56億元，鼓勵民眾到新北市消費，達到振興地方經濟的目標。近期疫情嚴峻，提醒民眾除注意安全防疫外，也可透過線上採買新北店家商品，除可支持在地店家挺過疫情，透過線上購買商品的發票也可以參加抽獎活動。期望大家在防疫振興下度過「平安祥虎」的好年!

第二波登錄發票抽獎記者會特別邀請第一波頭獎汽車得主蘇小姐蒞臨活動現場，並由副市長劉和然代表致贈「X-TRAIL 2.0L 智行+電動尾門卓越精裝版」。蘇小姐表示，「當時接到電話，還以為遇到詐騙呢!上網查詢確認中獎訊息後，覺得實在太幸運了，沒想到隨手的小額消費，就抽中了頭獎，真的是天下掉下來的禮物」。

新北市副市長劉和然(中)致電給第二波頭獎得主。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

第二波抽獎活動在律師見證下，抽出頭獎NISSAN KICKS 智行旗艦精裝版、GOGORO電動機車30輛、iPhone 13 35支、PlayStation 5 20台、iPad、Switch各數十組、單避震登山車、千餘組VR Zone體驗套票、百貨禮券等多項好禮，累計3,230位幸運民眾中獎。中獎名單將以簡訊、Email通知中獎民眾，並同時公告於新北振興加倍奉還網站，請民眾留意中獎訊息。

新北加倍奉還總計有三波抽獎活動，兩波發票抽獎活動累計超過7,000位民眾幸運中獎，送出獎項金額逾1,300萬元，最後一波抽獎活動將於2月21日辦理，並抽出第三波頭獎Luxgen URX 七人旗艦款精裝版，以及加碼抽保時捷 Taycan電動車。

經發局補充，民眾只要在新北市單筆消費滿300元，就可以參加發票登錄抽獎活動；110年10月8日至111年2月15日，發票登錄金額累計滿2,000元，壓軸抽保時捷電動車，學生身分則再加碼抽200台iPad及150台AirPods。歡迎民眾多到新北消費，還沒登錄發票參加滿額抽獎的朋友們，趕緊註冊成為新北加倍奉還的一員，把握最後一波中獎機會！新北振興加倍奉活動詳情請上「新北振興加倍奉還」網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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