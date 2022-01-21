北市總預算卡卡 政黨協商將創歷時最久

台北市議會下午繼續針對今年市府總預算進行政黨協商，今天已經進入第五天，但協商結果遲遲無法出爐，預計下周再戰。不過綠營針對協商過程冗長，原因在於國民黨議員彼此意見分歧，民進黨議會黨團總召梁文傑甚至砲轟國民黨沒有黨紀，「一人一把號」，政黨協商淪為陪國民黨議員開會。

國民黨議會黨團書記長王欣儀反批民進黨也有其他議員參加，也是每個人關注議題不一樣，講完就走了，按照政黨協商規定，本來就是個政黨照人數比例推派代表，各委員會召集人也可以參與。

北市議會從周一開始，到今天第五天，進行市府預算政黨協商，議會程序委員會前天確定新議程，預計在下周二、周三召開臨時會，在大會討論預算案，分組審查則排到下周周五，意味若政黨協商過程不順利，總預算三讀可能將拖到農曆年假前一天。

梁文傑指出，政黨協商，民進黨團的立場，請國民黨團自己先協商好，整合好意見再來討論，否則就失去政黨協商的意義。今天已經進入第5天，每天都在陪國民黨開會，但民進黨有黨紀，他是總召，就由他代表去，他的發言就是代表民進黨，但國民黨每次來都是7、8個人，一人一把號，民進黨要跟誰協商？

梁文傑說，這次政黨協商會這麼久，沒有特別原因，就是國民黨有人堅持己見，但其他人又有意見，到底政黨協商是誰代表國民黨？民進黨何必陪國民黨開會。

梁文傑說，國民黨黨團，應該把黨內的意見先處理好，卻搞不定，這是國民黨衰敗的原因，沒有黨紀。這次政黨協商是他看過最久的一次，以前印象中就是兩天，國民黨有意見，應該先整合好再來協商就會很快，但都是國民黨自己在七嘴八舌， 從他角度來看，就是國民黨自己黨紀不彰。

王欣儀則反批指出，就像昨天也有一位民進黨議員來政黨協商，沒有理性討論，還發飆、動不動要找人打架，所以才講不下去，而且很多預算案，還有小黨，政團，無黨籍的議員希望可以參與討論，審預算本來要嚴謹，又不是菜市場喊價。

至於這次時間比較久的原因，王欣儀說，每位議長作風不同，這次政黨協商的天數長，但每一天的協商時間沒有很長，過去老議長的作法是一次協商完，從早上協商到隔天天亮，這次做法就不同。她也批評，通知來協商，若不來就代表放棄權力，就要接受協商結果。