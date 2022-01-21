500多萬三興陸橋完工半年 簡舒培轟：斑駁不堪如豆腐渣

位於光復、基隆路口、要價500多萬元的三興天橋整修工程，近來遭民眾向議員簡舒培投訴，陸橋油漆剝落，橋面接縫龜裂殘破不堪，簡舒培上午前往會勘，發現至少5處橋面地板水泥斑駁脫落，大小如半輛機車，現場拉起封鎖線；她批評，天橋完工不到半年就斑駁不堪，如豆腐渣工程，要求新工處必須在2周內提出檢討報告。新工處表示，一周內會開始進行修復。

簡舒培說，聯接三興國小至臨江夜市的人行天橋，油漆剝落，橋面接縫龜裂殘破不堪，眾質疑偷工減料，擔心用路安全才向她反映。經調查發現，台北市新工處2020年7月30日耗資564萬5606元進行天橋油漆美化工程，2021年3月20日完工，同年7月6日進行驗收，但換來豆腐渣工程。

簡舒培指出，現場勘驗後發現，原本民眾檢舉橋面龜裂部分雖然已經補修，也放上三角錐，但與原色相去甚遠，如破衣補丁；另外橋面接縫依然龜裂不堪，橋面塗層也還是一剝就裂，完全看不出來是半年前完工的陸橋。

她發現，三興天橋所耗資維修費用564萬，在2020年度15處天橋整修中，耗資最多，近10年來三興陸橋就經歷過4次整修，保養維修費用共878萬。

簡舒培說，台北市長柯文哲多次自誇市府工程品質，柯還說雖然慢但品質有保證，現如今已經是任期最後一年，卻還留下這樣的豆腐渣工程，難道就是他口中的新政治嗎？而且三興天橋大多為三興國小學童使用，但橋面品質如此，恐怕會使學童行走時造成危險。

新工處南區工務所主任王明輝指出，該工程去年3月完工，現正進行保固缺失修繕，因近期下雨關係，目前只剩面層部分，面油漆要上去， 一周內會立即修復。至於地板水泥斑駁脫落，他指出，因為下雨水氣滲入，修繕時立即清除破損鋪面整修，只剩下面油漆，會趁天氣轉好後施作。