板橋江翠段社宅動工 內政部誓言新北1500億再增近萬戶

板橋江翠段青年社會住宅今舉行開工動土，預計113年底完工，將提供130戶青年社會住宅供民眾承租，社宅位於江翠北側重劃區，聯外有台64線且鄰近捷運江子翠站步行10分鐘即可抵達，內政部次長花敬群則表示，目前新北市社會住宅興建量約1萬5千戶，中央將持續補助1500億元，推動新北市社會住宅興建量最高達2萬5千戶。

江翠段社宅今動土，內政部次長花敬群表示，蔡總統上任後拚盡全力推動社會住宅，目標8年20萬戶，在中央地方合作下，去年底全國社會住宅興建5萬6千戶左右、包租代管3萬戶，合計全國約9萬戶社會住宅。新北市社會住宅也有6600多戶，中央內政部與住都中心合作的林口社會住宅也有7200戶，過年前淡水也將有1千多戶決標，讓整個新北市直接興建推動量達15000戶以上。

他說，後續中央、地方持續合作，預計未來新北市將有2萬至2萬5千戶直接興建社會住宅推動，中央也持續投入1500億工程經費為新北市民造福。最近房價議題很熱，民眾對社會住宅渴望高，包租代管部分新北市有4300戶社會住宅，包租代管民間力量參與社宅推動達到社會期待，中央地方持續努力，中央也努力讓經費全額到位。

花敬群補充，昨天內政部發出公文，去年底租金補貼申請全國共10萬案，符合資格申請人達12萬1千人，其中新北市就有2萬名額、合格申請人達25000人，院長蘇貞昌同意超過部分中央全額補助，讓所有市民過快樂過年。

板橋江翠段青年社會住宅，循住宅法相關規定採「只租不售」方式興辦地下3層、地上11層之青年社會住宅，提供130戶住宅單元，未來將有公共托老中心、身心障礙者社區式日間照顧設施及店舖等公益設施進駐，建築設計導入綠建築、通用設計、智慧建築及耐震設計理念，提供周邊環境友善公共開放空間，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶可入住。

新北市長侯友宜今到場主持開工動土典禮，他表示，每一個青年社會住宅的開工動土，都需由中央地方攜手合力推動、相互配合，為新北市民共創安居樂業好生活。期許社宅工程平安順利，也期望市民朋友及來到新北打拼的青年朋友，在社會住宅多元服務下有更多租住選擇，結合公共托老及身心障礙者日間照顧機能，在落實居住正義的同時也滿足周邊居民社會福利服務。