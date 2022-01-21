明天起至除夕 日本大根島牡丹花展建國花市登場

春節將近，許多人都會在家中擺上應景花卉。台北市政府產業發展局今天表示，由產發局輔導，財團法人中華花卉園藝文教基金會、台北市建國假日花市自治會主辦、台北市農會協辦的建國假日花市暨日本松江大根島牡丹花展將於22日起至31日，在台北市建國假日花市盛大登場。現場除了展示日本牡丹花、春節應景花卉外，將會配合今年生肖值星官「虎」，由花藝師陳錦文以萬朵優質國產花卉，製作2米高的防疫虎爺將軍大型主題花卉雕塑。

北市產業局表示，受疫情影響，今年開幕式活動將由松江市政府市長上定朝仁，以影音的方式致詞並介紹松江市，讓市民朋友在無法出國的情況下，仍可在建國假日花市感受到日本牡丹花的美麗與松江市相關旅遊資訊及物產特色。另外，活動現場也將邀請中正社大老師宋小琴，為花市帶來精采日本舞踊；書法藝術家吳濟真，為花市好朋友書寫春聯；知名花藝師陳定帆、陳寶春及王勝弘也將在活動期間教授年節花藝設計、蘭花盆栽組合設計、開運虎枕造型苔塑及吉祥如意虎耳窗花等講座課程，所有活動主辦單位將視疫情發展隨時因應調整，市民朋友可上建國假日花市粉絲專頁查詢。

北產業局表示，建國假日花市春節營業時間自1月22日至1月31日 止，連續營業10天；1月22日至1月30日，每日延長營業時間自早上9點起至晚間8點止，除夕營業時間至晚間6點。另外，因應防疫措施，逛花市者須全程配戴口罩並配合現場工作人員指引。